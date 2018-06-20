遠百攜手Edenred 年中慶首推餘額型電子禮券

遠百即享券可隨換即享，訴求便利。（遠百提供）

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遠百即享券支援一券多次兌換，且有餘額顯示功能。（遠百提供）

遠東百貨為迎接年中慶兌點旺季，與2010年起在台推行「Ticket Xpress即享券」的行動電子票券數位網路Edenred攜手合作，即日起發布多項點數促兌遠百即享券優惠方案，包括LINE Points、Ticket Xpress即享券商城、國泰優惠APP、華南銀行等各大紅利點數平台，以紅利點數兌換 「遠東百貨即享券」，可至全台遠百分店折抵使用，訴求可分次使用、聰明轉點、隨換即享。

台灣點數經濟每年約有50億元的規模，這次遠百透過Edenred與台灣超過60個知名點數平台串接，讓消費者可以更方便取得遠百即享券，涵蓋全台11個館共4521個以上的櫃位，可支援1券分次兌換並且有餘額顯示功能，省去找零的問題，並支援Apple Wallet 與Google Pay 等行動支付平台及穿戴裝置。

一般消費者可兌換的平台有LINE Points、LINE Pay即享券，銀行卡友可兌換平台有TicketXpress即享券商城、國泰優惠APP、華得來點數兌換網，其他員工福利平台和企業公司採購可詳洽www.facebook.com/shopTicketXpress。

Edenred 2017年在台發行將近1000萬張行動電子禮券，其中以百貨類成長表現最亮眼，與去年同期相比，百貨類電子禮券的兌換量成長超過3倍，且平均兌換面額從500元增為800元，預料遠百加入後，電子禮券的平均兌換面額可望再攀升。

(中時 )

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