林佳龍盼對手勿淪政治口水 盧秀燕陣營：社會自有公評

民進黨市議員江肇國、劉淑蘭、曾朝榮（由左至右）在市議會中，抨擊有候選人但到選舉時才開始關心空汙議題。（陳世宗攝）

友善列印
中時

空汙問題是全民關注的重大議題！台中市長林佳龍20日接受市議員江肇國等人質詢時說，有候選人有經常性說謊的習慣，且一而再、再而三的說謊，候選人「角色錯亂」沒有扮演好立委角色，反卻過來批評市府。盧秀燕陣營說，林佳龍對台中空汙視而不見，真是市民的悲哀。

國民黨台中市長參選人盧秀燕20日接受媒體專訪時說，近年來台中成為全國空氣最糟的地方，20日全台空氣良好，但台中卻紫爆這是中部區域的問題。民進黨市議員劉淑蘭、曾朝榮、江肇國在議會中，播放網路影片，內容講述某候選人，過去未重視空汙議題，但到選舉時才開始關心。

江肇國說，近來候選人提出「中電北送」主張，但「中電北送」並非從民進黨執政才開始，她還說當選後要馬上停止「中電北送」並且對中火撤照，這是不負責任的政客。

林佳龍表示，造成空汙成因很多，空汙不應該淪為政治人物的選舉口水；該候選人對於空汙的發言主要有3個錯誤；第一、中火火力全開是在國民黨執政時的103年，而不是現在；第二、台中市空品正在逐漸改善而非惡化中；第三、候選人「角色錯亂」沒扮演好立委角色，督促中央政府改善空汙，反卻過來批評市府。

盧秀燕陣營強調，林佳龍也認同盧秀燕政策喊出「中電中用」，理應減少燃煤發電機組，卻又在去年讓中火機組展延換照，無異自打嘴巴。唯有年底台中巿長大選「市長換人 ，空氣才能換新」！

(中時 )

遠百攜手Edenred 年中慶首推餘額… 柯Ｐ說華山分屍案是恐怖情人惹禍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。