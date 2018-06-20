林佳龍盼對手勿淪政治口水 盧秀燕陣營：社會自有公評

2018年06月20日 18:23 中時 陳世宗

空汙問題是全民關注的重大議題！台中市長林佳龍20日接受市議員江肇國等人質詢時說，有候選人有經常性說謊的習慣，且一而再、再而三的說謊，候選人「角色錯亂」沒有扮演好立委角色，反卻過來批評市府。盧秀燕陣營說，林佳龍對台中空汙視而不見，真是市民的悲哀。

國民黨台中市長參選人盧秀燕20日接受媒體專訪時說，近年來台中成為全國空氣最糟的地方，20日全台空氣良好，但台中卻紫爆這是中部區域的問題。民進黨市議員劉淑蘭、曾朝榮、江肇國在議會中，播放網路影片，內容講述某候選人，過去未重視空汙議題，但到選舉時才開始關心。

江肇國說，近來候選人提出「中電北送」主張，但「中電北送」並非從民進黨執政才開始，她還說當選後要馬上停止「中電北送」並且對中火撤照，這是不負責任的政客。

林佳龍表示，造成空汙成因很多，空汙不應該淪為政治人物的選舉口水；該候選人對於空汙的發言主要有3個錯誤；第一、中火火力全開是在國民黨執政時的103年，而不是現在；第二、台中市空品正在逐漸改善而非惡化中；第三、候選人「角色錯亂」沒扮演好立委角色，督促中央政府改善空汙，反卻過來批評市府。

盧秀燕陣營強調，林佳龍也認同盧秀燕政策喊出「中電中用」，理應減少燃煤發電機組，卻又在去年讓中火機組展延換照，無異自打嘴巴。唯有年底台中巿長大選「市長換人 ，空氣才能換新」！

(中時 )