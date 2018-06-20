法務部將卡痛葉列三級毒品 恰特草下月再討論

2018年06月20日 18:44 中時 陳志賢

法務部毒品審議委員會20日討論恰特草、卡痛等毒品列管事項，決議將卡痛、苯基乙基胺己酮列管為第三級毒品、氯二甲基卡西酮列管為第四級毒品、2-溴-4-甲基苯丙酮列管為第四級毒品先驅原料，至於恰特草因是否均含有卡西酮成份，以及植株本身應列管之級數，尚需確認，毒審會將在下月召開臨時會再行討論。

至於卡痛等新興毒品，法務部將依決議儘速研擬《毒品危害防制條例修正草案》，待完成預告程序及相關法制作業後，報請行政院公告。

衛福部食藥署近來發現卡痛(Kratom、Ketum、Mitragyna speciosa)」在網路流通販售，為避免民眾自行購買使用，進而成癮、濫用造成社會危害，函請法務部毒審會將其列入毒品品項列管。

此外，警政署因查獲「氯二甲基卡西酮（Chlorodimethylcathinone、CDMC)」、「苯基乙基胺己酮（N-Ethylhexedrone）」成分物質流傳市面案例；另鑑定毒品過程中發現以「2-溴-4-甲基苯丙酮（2-Bromo -4-methylpropiop henone）」作為製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」原料之狀況；亦函請毒審會將這些物品列入毒品品項列管。

至於警政署查獲民眾大量走私「恰特草（Catha edulis Forsk、Khat）」入境之案例，亦函請列入毒品品項列管，但經毒審會討論後，對恰特草是否均含有卡西酮成份及植株本身應列管之級數尚需確認，決議先蒐集資料後，再召開臨時會議討論。

針對台南鄭姓女子前年從非洲衣索比亞透過大陸轉郵寄恰特草來台，打算偽裝成茶葉運到澳洲遭查獲被檢方起訴後，台北地院日前認為恰特草未經行政院公告為毒品，將鄭女判決無罪，法務部表示，北檢已上訴，不便對個案進行評論。

(中時 )