黃馨慧追問「228紀念」活動疑點 中市府說讓民眾更了解人權重要性

2018年06月20日 18:58 中時 陳世宗

台中市議員黃馨慧質疑民政局辦理228紀念活動，一次性活動、編列二筆預算，讓違法廠商輕鬆拿到240多萬元的離譜發包，針對市府回應內容，繼續追問、提出質疑。民政局說為讓民眾更加了解人權的重要性，市府擴大編列約280萬元預算，除既有追思會，並新增舉辦戶外裝置藝術展、紀錄片影展、禁書展等一系列多元活動。

黃馨慧20日舉行記者會，抨擊民政局玩法弄權，一手遮天！她說依照市府回應稿，「紀念228」明明是一次性活動，民政府今年預算編列數為250萬元，卻故意拆成先以130萬元發包，再以120萬元辦理後續擴充，顯不合理，原因為何？

內幕重重！

黃馨慧痛批指出，若以民政局宣稱，當時先以106年預算額度，辦理二二八紀念活動招標舉辦追思會等活動，但106年度的預算額度為300萬元，若採原預算八成金額發包，應為240萬元，但民政局發包金額卻是130萬元(120元為後續擴充)。

黃馨慧說，民政局宣稱，後續再依政府採購法第22條第1項第7款保留洽訂約廠商辦理擴充，增加言論自由紀念活動-禁歌演唱會，已於4月28日舉行完畢。但市府相關新聞稿均指稱，該演唱會目的是紀念4月7日的言論自由日，與辦理228活動內容顯然不符。

市府政風處公文明白指出，該廠商「城市村落」之前違反採購法第50條屬實，且遭社會局解約，為何不移送法辦？甚至「城市村落」也未遭停權，還可以繼續拿政府標案。試想，若是一般廠商違法遭解約，會不會遭立刻停權、刊登公報、打入「冷宮」永不錄用？

民政局表示，105年二二八紀念活動僅舉辦追思會，去年適逢二二八和平紀念日70週年，為讓民眾更加了解人權的重要性，市府擴大編列約280萬元預算，除既有追思會，並新增舉辦戶外裝置藝術展、紀錄片影展、禁書展等一系列多元活動。

有關標案辦理後續擴充部份，民政局說明，本案整體標案總採購金額為241萬3000元，均依採購法執行，過程公開透明；因今年初地方總預算尚未經議會審議通過，因此民政局當時先以106年預算額度，辦理二二八紀念活動招標舉辦追思會等活動，後續再依政府採購法第22條第1項第7款保留洽訂約廠商辦理擴充，增加言論自由紀念活動-禁歌演唱會，已於4月28日舉行完畢。

另針對得標廠商的合法性部分，民政局進一步說明，在辦理標案時，市府均依規查詢電子採購網審查資格，經查，該廠商並未被網站列為拒絕往來廠商，具備合法性。

(中時 )