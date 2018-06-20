金曲國際音樂節開唱 「草東沒有派對」壓軸演唱

2018年06月20日 18:55 中時 蕭雅玲

周興哲即將度過23歲生日。（盧褘褀攝）

王若琳受邀參加金曲國際音樂節感到很榮幸。（盧褘褀攝）

「草東沒有派對」、王若琳、周興哲、王詩安今一起出席2018金曲國際音樂節開幕記者會，「草東」團員在主唱巫堵與貝斯手世暄退伍歸隊後，巡迴演唱場秒殺，團員在相隔一年重回金曲活動現場表示，並將於今晚的售票演唱會唱壓軸，長達40分鐘，「噴汗驗出」將會讓歌迷看到不一樣的地方。世暄表示，當兵期間，多了很多時間上課，對於演出相對地也比較有幫助，而巫堵則表示，藉由這次金曲音樂節期待能與國外音樂人有多一些交流的機會。

周興哲將在本週五（22日）度過23歲生日，因當天得到大陸工作，趁日前有空檔與家人一起吃日本料理慶生，他表示，本屆金曲歌王入圍者，之前曾跟李玖哲同期跑宣傳，覺得他人很好，所以很最期待他可以奪下本屆金曲歌王。

而即將在7月推出新專輯《摩登悲劇》的王若琳，唱片公司老闆為了留下她，不但多次電話與她聯繫，並且還特地飛到國外找她，她深感唱片公司的用心，「不但給我想要的空間與支援，還全力支持我包含音樂錄影帶等想要發展的音樂，想想畢竟是自己想要做的事情，所以就決定續約。」而這回能共襄盛舉參與金曲國際音樂節活動，她也覺得很榮幸。

她透露自己平常在臉書都會關注網紅財哥的訊息，覺得他很幽默，「每次看他的訊息，發現他都會流露一些很有智慧的話，給我一種感動。」每天看臉書看到好笑又可以幫助人的話就會轉發，沒有財哥的才華，有時他講的話讓我，跟其他國家音樂人一起，很榮幸，有新的觀眾對表演者來說是很棒的事，壓力還好

(中時 )