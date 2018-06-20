高盛CEO：美國不是想自殺 對陸加稅是談判策略

2018年06月20日 18:36 中時電子報 蔡萱

中美貿易戰上周正式開打，美國隊中國大陸500億商品加稅，隨後中方也強硬回擊同等規模。美國總統川普更在18日威脅下一步要對2,000億美元的陸貨加稅。對此華爾街巨擘高盛集團的執行長布蘭克梵（Lloyd Blankfein）表示，美國不想簽下自殺協議，大規模加徵關稅是談判策略，中美最終不會毀了彼此的經濟。

布蘭克梵19日對如今中美緊張的貿易情勢表示，「如果你瘋了想要結束自由貿易你會這麼做」，「但站在談判的立場就該這麼做，你要提醒對手你的火力有多強大」。

在擔任12年高盛執行長後，準備退下這個位置的布蘭克梵稱，「我不認為我們在中美貿易上簽了自殺契約，所以我想我們不會讓經濟崩壞」，美國不會重蹈覆轍1930年代將關稅帶至新高點的保護主義。

布蘭克梵稱，這是川普的談判手段之一，就像近日與北韓的談判一樣，內含有「大量的恐嚇」成份。他也說這會可能會導致北京用盡一切手段對美國進行報復，自己也不推薦這種談判手法。

中美貿易關係在彼此加徵一輪的關稅後更加緊張，美國先是在16日宣布將推翻過去的貿易談判結果，將對中國大陸價值500億元的商品加徵25%的關稅，而且還將醜話先說在前頭，北京若是祭出報復政策，美國將會對更大規模的中國商品加稅。

不過對此北京似乎沒在怕，幾乎是在美國宣布加徵關稅後，馬上宣布對美國產品課徵同等規模關稅報復，並且保留未來美方再加徵關稅報復的權力，還指控是美國先發動了貿易戰。

接著川普18日更是發出聲明，威脅將要對北京祭出新一波關稅，而且是擴大規模對價值2000億美元（約新台幣6兆元）的中國大陸商品加稅，以報復中國對第一波加稅的回應。

(中時電子報)