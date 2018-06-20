海峽盃籃球賽增男子組　大陸長人大軍壓境

2018年06月20日 18:42 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018海峽盃青年籃球邀請賽，7月2日將在新莊體育館等四個場地開打，今年擴大增加男子組賽事，加上女子組賽事，總共有34隊參賽，其中男子組地主派出中華U22歲代表隊及政大男籃隊等，迎戰來自中國大陸CBA職業球隊青年隊的長人陣。

政大男籃隊在去年成立，5月先招收畢業自高苑工商的田浩、黃博暄、洪楷傑、朱力勳以及謝文源，還有來自南山高中吳冠誼、能仁家商王詠誠，隨後9月再找5名一般生加入，從大專籃球聯賽公開二級開始打拚，並順利搶下107學年公開一級的門票。

海峽盃算是政大男籃準備挑戰UBA公開一級戰場的第一步，教練陳子威說：「球隊收的陣容不錯，整體有補到需要的戰力，用這樣一個全新陣容，面對不錯的磨練機會，球員們也要珍惜舞台。這次來的CBA球隊青年隊的球員身材條件好，例如浙江廣廈青年隊聽說有9位200公分以上的球員，難得遇上這麼高大的球員，對我們也有幫助。」

談到未來UBA公開一級的目標，陳子威半開玩笑說：「就一步一步慢慢來，希望球隊盡可能打到下學期還能有比賽。」

106學年HBL高中籃球聯賽女子組亞軍南山高中，參加本屆海峽盃青年女子組，由於暑假過後有10名高三生畢業，教練李陸臻主要以磨練新秀為主，為接下來的HBL賽季做好準備。

2018海峽盃從7月2日到6日在新莊體育館、板橋體育館、南山高中及陽明高中四個場地進行，比賽免費入場，FOX體育台也會在2日開幕當天以及6日決賽提供轉播服務。

(中時電子報)