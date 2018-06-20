OL吞安眠藥遭性侵 事後爆爭吵反便宜了「他」

2018年06月20日 18:57 中時電子報 吳家詮

一名家住中部的OL女郎，有天因心情不好，接受男同事的邀約下班後到碳烤店喝酒散心，餐後又載她到住處續攤，但是女子指控男同事竟趁她服安眠藥後精神不繼時，脫去她的衣褲霸王硬上弓。男子則是承認有發生關係，但是沒有「性侵」。

檢警調查，這名未婚OL是在下班與一名男同事同時離開辦公室，途中聊天得知女子當天心情很差，於是男同事就邀約一起吃飯散散心，二人就到炭烤店喝酒聊天。隨後又將她載往住處，並趁小美服下安眠藥、精神安定劑後又喝酒之際，二人發生親密關係。

被害人說，她稍微清醒以後，發覺自己遭到侵犯，於是質問男同事怎麼可以對她做出這種事，雙方因此爆發爭執，男方就氣憤離去，自己跟著離開，後來被害人因為意識不清坐在路旁，民眾發現報警，全案也因此曝光。

據「ETtoday新聞雲」報導，對於女方指控，男子承認當天有在女同事返回住處，2人有喝酒聊天，但是否認有乘機「性侵」，他辯稱，「當天我跟對方在客廳飲酒後，女同事就說要去上廁所，就進入我房間了，結果看她進去半小時以上都沒有出來，前往關心，就發現女方把衣服脫掉躺在床上，她還牽我的手說『能不能讓我開心一下』，就被拉上床了，接著就和女方發生關係了。」

合議庭勘驗兩人LINE對話紀錄，發現女方有說最近身體不好，被告有表達關心之意，且雙方聊天的話題從感情到家庭，顯示交情頗佳；且當日驗傷的人員作證說，女方是「可以清楚回答問題」。台中地院認為，被害人雖有服藥，但仍能和被告在樓梯間吵架，因此認為女方為意識清楚，判楊無罪，全案可上訴。

(中時電子報)