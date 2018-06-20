勞動部到府育才 助小型企業轉型

勞動部的「小型企業人力提升計畫」，導入各類員工教育訓練，讓小型企業轉型成功，位於台南佳里的的新鉅峰國際科技就從器材買賣轉型為智慧醫療服務公司。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

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勞動部的「小型企業人力提升計畫」，導入各類員工教育訓練，讓小型企業轉型成功，光是去年，勞動力發展署雲嘉南分署就協助近400家企業開設逾2000班的課程。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

新鉅峰國際科技有限公司看準物聯網市場，透過勞動部「小型企業人力提升計畫」，申請相關課程進行員工訓練，後來成功轉型，從原先的電腦周邊及事務機器維修服務，跨足到智慧醫療領域，結合手機APP，替民眾管控健康、提醒定時用藥，打入藥局及診所市場，未來還將開發軟體，配合穿戴式設備搶攻健康市場。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署指出，「小型企業人力提升計畫」免費幫小型企業辦理內部員工訓練，不僅課程客製化，還能直接到公司開課，許多小型企業訓後轉型成功，接到新訂單後業績成長顯著。

新鉅峰國際科技是個6人的小公司，從2016年申請計畫，開設Android智慧型手機軟體開發及商業模式課程，並開發出結合「藥袋QR-code、專業知識、APP平台」的i-MED手機APP程式，2017年再增加嵌入式系統之應用與開發、長照2.0等課程，研發出穿戴技術軟體，可量測血壓、血糖及心律，今年可望結合硬體上架，抓住網路商機，擴大業務範圍。

柯呈枋說，該計畫去年光是在雲嘉南地區，就開設超過2000班課程，近400家、1萬4000人次勞工受惠，今年度配合5+2創新產業及新南向、資安趨勢，將強化物聯網、工業4.0、太陽能光電、新南向、資訊安全等課程，凡是未滿51人、有營業登記的企業就能申請，將會有專業顧問評估，並擬定客製化課程，申請日期到7月底截止。

(中時 )

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