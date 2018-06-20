勞動部到府育才 助小型企業轉型

2018年06月20日 19:40 中時 莊曜聰

勞動部的「小型企業人力提升計畫」，導入各類員工教育訓練，讓小型企業轉型成功，光是去年，勞動力發展署雲嘉南分署就協助近400家企業開設逾2000班的課程。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

新鉅峰國際科技有限公司看準物聯網市場，透過勞動部「小型企業人力提升計畫」，申請相關課程進行員工訓練，後來成功轉型，從原先的電腦周邊及事務機器維修服務，跨足到智慧醫療領域，結合手機APP，替民眾管控健康、提醒定時用藥，打入藥局及診所市場，未來還將開發軟體，配合穿戴式設備搶攻健康市場。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署指出，「小型企業人力提升計畫」免費幫小型企業辦理內部員工訓練，不僅課程客製化，還能直接到公司開課，許多小型企業訓後轉型成功，接到新訂單後業績成長顯著。

新鉅峰國際科技是個6人的小公司，從2016年申請計畫，開設Android智慧型手機軟體開發及商業模式課程，並開發出結合「藥袋QR-code、專業知識、APP平台」的i-MED手機APP程式，2017年再增加嵌入式系統之應用與開發、長照2.0等課程，研發出穿戴技術軟體，可量測血壓、血糖及心律，今年可望結合硬體上架，抓住網路商機，擴大業務範圍。

柯呈枋說，該計畫去年光是在雲嘉南地區，就開設超過2000班課程，近400家、1萬4000人次勞工受惠，今年度配合5+2創新產業及新南向、資安趨勢，將強化物聯網、工業4.0、太陽能光電、新南向、資訊安全等課程，凡是未滿51人、有營業登記的企業就能申請，將會有專業顧問評估，並擬定客製化課程，申請日期到7月底截止。

(中時 )