被問要賣近百坪豪宅 黃嘉千回應真相

2018年06月20日 19:15 中時 洪秀瑛

黃嘉千（左）、卜學亮。（果陀提供）

竇智孔（右）、范乙霏。（果陀提供）

黃嘉千（左起）、卜學亮、竇智孔、范乙霏、郭子乾。（果陀提供）

黃嘉千向來是買房理財高手，12年前她和老公夏克立以2000萬買下南港「溫哥華花園」置產，夏克立前不久在臉書貼出準備售出這間92坪豪宅消息，由於夏克立和女兒夏天因上大陸實境節目受歡迎，被傳是要舉家移居大陸。黃嘉千20日出席果陀舞台劇《吻我吧娜娜》首度闢謠，一旁郭子乾納悶反問：「賣房子不是狄鶯嗎？」黃嘉千澄清只是把原本租給別人的房子賣掉，家人目前仍住南港，沒有要移居。

爆出傳聞時，黃嘉千正在上海演出舞台劇，她看了新聞也覺得巧合，解釋「我是很愛房子的人，要把房子出租太麻煩了，收回還要整理，不租又讓房子加速老化，乾脆賣掉一勞永逸」，強調賣房只是一般買賣，「目前也尚未賣出」。黃嘉千在加拿大、馬來西亞、台灣都有房產，她透露挑房子最看重地段，好地段的「蛋黃區」將來要脫手也容易，挑公寓又比新大樓來得好，因為比較沒有公設問題。

黃嘉千形容自己的新角色是「帶刺的玫瑰」，主要挑戰就是要在台上使勁凶狠、使勁潑辣，要唱音樂劇歌曲也有難度，因她聲線柔美，這次卻走搖滾曲風，甚至要有歌劇式的說話方式，她雖然已有一部歌舞劇的經驗，但唱歌方式必須有很大轉變，「角色是現代大女人主義狀態，但真正大女人不見得凶狠潑辣，角色裡可以有很多不同層次演出，我自己也很期待」。

果陀劇團今年滿30年，卜學亮剛好也出道30年，他說演了近10年的舞台劇，終於有機會演到歌舞劇，「我以前當過暢銷歌手（發過3張唱片），老師教過我之後，我不知道唱歌原來可以有這麼多可以再努力學習的，要是早20年遇見老師，我當時的唱片一定更加暢銷」。黃嘉千接話說：「而且一定能入圍最佳男歌手。」卜學亮忍不住笑稱「金曲獎快到了，還是不要這樣砸自己的腳」。

卜學亮說，20年前沒看過《吻我吧娜娜》版本，自己才會傻傻的接演，加上看了曾國城演的另一齣歌舞劇，「他都敢演，想說我也試試看，買了《吻我吧娜娜》的原聲帶回去聽，我就被嚇到了」，害怕歸害怕，還是很期待接受挑戰，他說當初也不敢接《最後14堂星期二的課》，演到現在230多場，還是有意想不到收穫。

《吻我吧娜娜》將在9月14日起全台巡演，該劇是已故歌手張雨生唯一原創音樂劇，竇智孔第一次要唱偶像的歌曲，開心之餘壓力也大到頻作惡夢，黃嘉千緊張得夢到自己正在上廁所，回到舞台上又出糗的恐怖畫面，Albee前不久上節目玩遊戲意外骨折，一度擔心被換角。

《吻我吧娜娜》將於9月14至16日國家戲劇院首演！10月6日至7日台南文化中心、11月3日至4日桃園展演中心巡迴演出，台中、高雄場次即將開賣。

(中時 )