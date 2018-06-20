鄧麗君未曝光嫩照出土 成龍「我配不上她」

鄧麗君於民國67年在台視錄影時的照片全部拍賣成交。(戴忠仁提供)

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中時電子報
鄧麗君罕見流露出緊張神情。(戴忠仁提供)
鄧麗君全張紀念郵票也在北京拍賣。(戴忠仁提供)
前台視主播戴忠仁對鄧麗君拍賣感到親切。(戴忠仁提供)

北京某場拍賣在19日推出鄧麗君照片專場，結果百分百成交！據悉，這次拍品是台視40年前為鄧麗君錄製專輯的影像底片與照片10張，這些照片過去從未曝光過，其中1張典雅非凡、另外2張鄧麗君帶有緊張神情,看似未有接受拍照的準備，應是當時台視工作人員在現場隨機拍攝時所為。鄧麗君見有人拍照定過神後再擺出專業姿態拍下完美照片，這組照片成交價為6萬人民幣是全場最高價。

值得一提的，該拍品的圖錄還引用了成龍1998年在英文自傳中對鄧麗君的描述：「她溫柔、聰明、有幽默感、又美麗，她懂得在什麼場合、穿什麼衣服、用什麼飾品……說實話，我配不上她，或至少當時的我配不上她。她是典雅的化身。」

資深主播戴忠仁對這次拍賣分外注意,因為這次專場拍賣有五十件拍品,其中許多都是鄧麗君在台視錄製專輯時所留影的，而小時候就喜歡鄧麗君的他，後來也有機會進入台視新聞部擔任記者和主播直到新聞部經理，所以戴忠仁對這次拍賣感到親切無比。

這次專拍還包含鄧麗君全張紀念郵票2 套，總計五十件拍品全部拍出，總金額逾70萬人民幣，戴忠仁認為若這次拍賣若行銷更有規畫、拍品更有組織系統，應該會創下更好的結果。

(中時電子報)

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