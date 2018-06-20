打中風父還自認冤枉 家暴男抓狂咬警察

2018年06月20日 19:24 中時 邱立雅

新竹縣一名家暴男子不受控制，警方試圖控制男子行為時，遭到咬傷。（邱立雅翻攝）

新竹縣一名42歲有家暴前科的林姓男子，20日上午在家對中風的父親施暴，還拿掃把狂揍父親，警方獲報後趕往現場，將之逮捕，但男子情緒失控極力抵抗，試圖衝撞牆壁，口中還大喊「冤枉」。警方想壓制他時，卻遭他狠咬多口，眼見林男不受控制又企圖攻擊警方，警方呼叫支援，最後將男子帶回派出所保護管束戒。

林姓男子因僅國中畢業，平日打零工維生，中風的父親擔憂兒子前途茫茫，偶爾「碎念」幾句，引起兒子不滿，多次家暴父親，讓警方疲於奔命。父親因兒子多次對他動粗，已申請無數次保護令，卻又捨不得兒子而撤銷，但此次林男掄起掃把狂揍父親，讓父親哀莫大於心死，決定對兒子提告。

警方獲報後趕往現場準備將男子逮捕上銬，但男子卻忽然情緒失控撞牆，指責警方都偏袒父親那一方，讓他感覺「很冤枉」。兩名員警出手制止男子自殘行為，但男子似有無窮力道，掙脫警方控制，還開口狂咬警察手臂，頓時血流如注。

警方再度試圖控制男子行為，在制伏過程中雙方扭打在地，也讓警察制服沾染了斑斑血跡。眼見男子狂暴行為將失控，警方緊急呼叫支援，所長賴東昇、警員李建穎距案發地附近支援2警，以警棍壓制林男帶返所內。

警方表示，林男帶回派出所後已暫時將他保護管束戒護中，至於身上多處受傷的林茗緯、洪書睿兩警也已至醫院驗傷，訊後將林男依妨害公務、違反家暴保護令送辦，但暫未考慮對林男提出傷害告訴。

(中時 )