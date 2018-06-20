鄭人碩、胡宇威雙帥合作 搭小薰「賣肉」拍新片

2018年06月20日 19:33 中時 潘鈺楨

電影《寒單》20日舉行主創發佈會，由胡宇威、鄭人碩、黃瀞怡（小薰）、林予晞新生代演員主演，並結合高捷、楊貴媚、陸弈靜、陳博正、嚴藝文等實力派演員演出。電影以台灣宗教文化為背景，探討人性與社會現象，包括人與人之間的感情，胡宇威、鄭人碩、小薰、林予晞4人在片中就有複雜的四角互愛情感糾葛。

過去多詮釋硬漢的鄭人碩，這次挑戰相當不同的角色。他在電影裡聽力因為炸寒單受損，重度殘障，還有毀容、四肢殘缺，無法自理便溺，他說：「是一個不太正常的人，有很多沒有經歷過的狀況。」近期戲約不斷的他澄清自己並沒有同時接兩部作品，「我通常都是拍完一部才再接下一部，中間當然也會有空檔讓我做角色揣摩功課。」自曝近期才送給妻子、兒子及岳母去日本度假，「那是我送給她們的母親節禮物啊！我不能去，只好花錢讓她們去度假。」

外型俊帥的胡宇威過去拍偶像劇帥哥居多，這次要融入台東市井小民生活，撿寶特瓶從事回收業，還要獻上肉身炸寒單。他透露定裝時已知道會有驚人傷疤，但這不是最大挑戰，「最大挑戰是要講台語，其實這幾個月我都在上表演訓練課，希望在演出時，能與台東當地風俗民情融合的相當完美。」

小薰在片中是位阿美族原住民公主，將有大尺度演出。她起初還誇口最大尺度可以到「貼胸貼」，笑說：「現在有點後悔誇下海口，開拍前很忐忑！」林予晞則是一位台北櫃姐，在片中是萬人迷，她透露：「我片中的角色是造成兩大男主角產生摩擦的關鍵。」覺得這部電影會讓觀眾「很熱」，不論是身體和心理都是。電影預算8000萬，預計拍攝兩個月，明年過年檔期上映。

(中時 )