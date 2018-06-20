到暑五秒新單曲 Spotify點聽破1億

2018年06月20日 19:33 中時 潘鈺楨

曾經造訪台灣開唱並引起熱烈迴響的澳洲搖滾新生代天團：到暑五秒(5 Seconds of Summer)，睽違3年終於推出了備受期待的第3張全新專輯《熱血青春Youngblood》，搶先奪下全美iTunes冠軍，先行釋出的同名主打單曲「YoungBlood」在Spotify上突破1億次的點聽，攻下澳洲單曲排行冠軍，本週更有機會與地表最強夫妻檔傑斯與碧昂絲無預警推出的專輯對決。

這次全新作品讓人感受耳目一新的搖滾天團到暑五秒，在專輯發行前樂團也特别抽空接受台灣媒體訪問，主唱Luke Hemmings表示：「對我們來說，音樂創新非常重要，而新專輯當中我們經過多次實驗，我們非常興奮能夠有所突破，希望台灣的樂迷們喜歡更成熟的我們。」到暑五秒至今成軍3年，一出道就被MTV冊封「最佳新人」，並創下連續兩張專輯連續拿下告示牌冠軍等傲人紀錄，並在全球擁有超過千萬張的專輯與單曲銷售。如今到暑五秒再次出輯，四個大男生要憑著年輕氣盛的音樂野心，再度用澳洲搖滾席捲全世界。

距離這張專輯發行之前，到暑五秒成員們一刻也不得閒，持續在世界各地巡迴累積創作能量，他們在這段時間重新自我審視，思考想要帶給歌迷什麼樣的音樂跟尋找自我的定位，團員四人決定分開創作，把團員們從16歲到現在所經歷的一切轉化成歌曲，不論是開心的、心碎的經歷，前後花了一年的時間終於打造成為了全新專輯《熱血青春Youngblood》，並再次回歸到樂團，到暑五秒也從青春無敵的少年轉更加成熟，曲風也增添許多令人耳目一新的風格。

(中時 )