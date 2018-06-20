到暑五秒新單曲 Spotify點聽破1億

到暑五秒第3張全新專輯《熱血青春》，奪下全美iTunes冠軍。（環球音樂提供）

友善列印
中時

曾經造訪台灣開唱並引起熱烈迴響的澳洲搖滾新生代天團：到暑五秒(5 Seconds of Summer)，睽違3年終於推出了備受期待的第3張全新專輯《熱血青春Youngblood》，搶先奪下全美iTunes冠軍，先行釋出的同名主打單曲「YoungBlood」在Spotify上突破1億次的點聽，攻下澳洲單曲排行冠軍，本週更有機會與地表最強夫妻檔傑斯與碧昂絲無預警推出的專輯對決。

這次全新作品讓人感受耳目一新的搖滾天團到暑五秒，在專輯發行前樂團也特别抽空接受台灣媒體訪問，主唱Luke Hemmings表示：「對我們來說，音樂創新非常重要，而新專輯當中我們經過多次實驗，我們非常興奮能夠有所突破，希望台灣的樂迷們喜歡更成熟的我們。」到暑五秒至今成軍3年，一出道就被MTV冊封「最佳新人」，並創下連續兩張專輯連續拿下告示牌冠軍等傲人紀錄，並在全球擁有超過千萬張的專輯與單曲銷售。如今到暑五秒再次出輯，四個大男生要憑著年輕氣盛的音樂野心，再度用澳洲搖滾席捲全世界。

距離這張專輯發行之前，到暑五秒成員們一刻也不得閒，持續在世界各地巡迴累積創作能量，他們在這段時間重新自我審視，思考想要帶給歌迷什麼樣的音樂跟尋找自我的定位，團員四人決定分開創作，把團員們從16歲到現在所經歷的一切轉化成歌曲，不論是開心的、心碎的經歷，前後花了一年的時間終於打造成為了全新專輯《熱血青春Youngblood》，並再次回歸到樂團，到暑五秒也從青春無敵的少年轉更加成熟，曲風也增添許多令人耳目一新的風格。

(中時 )

鄭人碩、胡宇威雙帥合作 搭小薰… 德影帝「出去一下」 失蹤15年兒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。