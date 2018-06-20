德影帝「出去一下」 失蹤15年兒踏尋親之旅

2018年06月20日 19:37 中時 潘鈺楨

以電影《我出去一下》大熱全球票房的德國影帝大衛史崔索（Devid Striesow），在新片《他叫簡單，他是我兄弟》也「出去一下」，不告而別失蹤15年，搞得兩個兒子費德烈克勞(Frederick Lau)和大衛克勞斯(David Kross）展開尋親之旅。從影20年的大衛史崔索，演過父親角色不下5次，卻首次在《他叫簡單，他是我兄弟》飾演不敢面對兒子天生缺憾的父親，一場父子相見他卻不肯相認的戲，史崔索演得讓人又愛又驚，悲喜場面令人不勝噓唏。

44歲的德國影帝大衛史崔索，之前更因演出奧斯卡最佳外語片《偽鈔風暴》榮登德國電影獎影帝，近年更因在電影《我出去一下》遠征800公里的「聖雅各之路」而聲名大噪，，影迷也多半因為片中「哈沛」一角而認識他，還因此奪下德國斑比獎等兩座最佳男主角大獎。但他這次在新片《他叫簡單，他是我兄弟》卻一改過去溫暖形象，飾演一位拋家棄子的父親，卻在15年後與兩個兒子再度重逢，重新考驗他的人生。史崔索片中之於難捨親情讓人同情，面對兩個兒子的截然不同態度則教人心碎，精彩詮釋功力無人能及。

這部一砲雙響、勇奪雙影帝的新片《他叫簡單，他是我兄弟》，劇情描述車廠經理大衛（大衛史崔索 飾）因無法接受兒子甘丹（大衛克勞斯飾）的弱智事實，狠心不告而別遠赴漢堡生活。沒想到15年後，長子班恩（費德烈克勞 飾）竟帶著弱智弟弟登門拜訪，還稍來令人心碎的消息…。史崔索片中雖然拋家棄子，心中卻始終掛念著大兒子，一場他與大兒子久別重逢的戲，史崔索竟如數家珍、搬出深藏心中15年的親情回憶，讓兒子當場熱淚盈眶，原諒他離家15年的不負責任行為，也獲得觀眾同情理解，成為片中最讓人愛恨交織的角色。電影22日在台上映。

(中時 )