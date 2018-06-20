黃偉哲偕企業買1萬台斤鳳梨 贈南台北家扶中心

民進黨台南市長參選人黃偉哲20日偕同中石化副理莊俐琴到家扶基金會南台北中心捐贈1萬斤台南鳳梨跟10萬元。（黃偉哲競選團隊提供）

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「鳳梨代表我的心！」民進黨台南市長參選人黃偉哲20日偕同中石化副理莊俐琴到家扶基金會南台北中心捐贈1萬斤台南鳳梨跟10萬元，將幸福帶給受助家庭，分享台南在地好鳳梨滋味，黃偉哲更宣布未來要推動「台南農特產品加工專區」，協助農民產銷。

黃偉哲肯定家扶基金會長期關懷貧困家庭，是台灣社會溫暖的力量，他說，這次邀請中石化一起參與愛心捐贈活動，也得到正面回應，「我們特地收購台南關廟等地的鳳梨，捐贈到家扶全國不同據點，讓全台灣的受助家庭都能一起品嘗台南在地的美味。」這次捐贈不但有益於台南鳳梨農，更能將食物送到有需要的家庭手上。

黃偉哲希望透過這次行動，表達長期支持台南農民的立場，未來如當選市長，也會推動「台南農特產品加工專區」，研發生產高經濟價值加工產品。」像是日韓最夯的香蕉蛋糕及牛奶以及天然水果冰淇淋，加工廠能有效協助市場轉換當季過剩水果為可儲存、且高價值的農特產品。

他說，市府必須主動出擊，媒合食品大廠像是統一、奇美或義美等，公私協力合作，期能發揮綜效順利推廣。黃偉哲笑說，「希望未來捐贈的就不是鳳梨而是更精緻的鳳梨加工品。」

黃偉哲強調，捐贈不是一次性的象徵性儀式，更希望透過公眾人物的身體力行，帶動大眾關注社會弱勢的精神，體現人飢己飢的精神。

(中時 )

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