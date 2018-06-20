網路e院AI問診智能抗癌正夯

2018年06月20日 19:53 中時 張妍溱

啟動典禮上癌友家族與醫護人員們齊聚一堂互動分享，透過智能科技與醫訊整合做病友們後盾，改善其生活品質。（張妍溱攝）

網路e院掀起風潮，《中亞健康網》與中國醫藥大學附設醫院攜手合作20日舉行記者會，利用資訊平台包括癌症藥品查詢、醫護專人諮詢，整合12種癌症科別協助癌症病患與家屬復健與心理建設，啟動典禮上癌友家族與醫護人員們齊聚一堂互動分享，透過智能科技與醫訊整合做病友們後盾，改善其生活品質。

癌症為國人十大死因之首，《中亞健康網》為推動防癌觀念建置《智抗癌–癌症網路e院》集結120位醫師群，像是心理、營養師、癌症專科醫師等，透過智能科技與醫訊整合服務從癌症的了解到居家復健及心理建設，病友可隨時線上諮詢，由專業醫護人員解答。

《中亞健康網》董事長李友錚表示，網路平台所有內容都是由中國醫藥大學的醫護人員所撰寫，經專業審核通過、資訊正確，有別於其他社群網站，平台也建立全癌別的「癌友家族」討論區，所有的活動舉辦及資訊交流，都可在平台進行知識傳達與分享交流。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，往後民眾只要上這個網站，就可獲得關於癌症相關的解答，全台首創的「癌症智能機器人」，24小時協助癌症患者對抗癌症。用於分析電子病歷、遠距離醫療診斷、健康檢測，補充實體醫院的不足。

家住員林抗癌2年的乳癌患者57歲黃女士說，像是一天要吃多少種維他命才不會超標、標靶藥物治療及化療後的不舒適感等問題，在智抗癌網路醫院的網站裡都可獲得解答，免除舟車勞頓到醫院親向醫護人員諮詢的奔波之苦，相當方便。

(中時 )