遊艇趴胸貼熱舞GG 百人斬嫩模羽沫到案：有夠衰！

2018年06月20日 20:05 中時 胡欣男

藝名「羽沫」的21歲陳姓小摸，上月底因租台北市藍色公路遊艇慶生，期間穿著裸露，脫到僅剩胸貼熱舞，影片遭散布後，引來是否妨害風化的爭議。警方檢視過影片後，認為尚未構成妨害風化，但因許多民眾檢舉，今(20日)傍晚仍傳喚羽沫到案說明，羽沫穿著粉紅色小可愛到警局，用熟練的台語向員警幹譙：「有夠倒楣啦！」

祖籍福建的陳姓小模依親來台，因言行尺度很大，甚至曾發出「口爆百人斬」的狂語，在網路直播界頗有名氣。上月27日，她在台北市藍色公路河岸花1萬5000元租用遊艇4小時，邀來29名友人參加慶生趴，其中僅6名男性。

期間因她穿著星型胸貼熱舞，火辣影片上傳網路後被瘋傳，讓人誤以為上空露點，引來情色趴的質疑。在議員質詢與網友紛紛檢舉下，轄區北市警中山分局今天傍晚傳訊她說明，她在警局鏡子前整理儀容，還「喬」了粉紅色小可愛，露出雄偉好身材，引來許多員警側目。

她對員警表示，自己租遊艇開趴，大家分攤費用，並無營利、媒介色情，影片遭直播散布、被檢舉，覺得很倒楣。她來台依親多年，台語講得很道地，還用台語向員警抱怨、幹譙，覺得檢舉的人很無聊，自己很衰。她強調，不會辦違法的情色趴踢。

警方同時也傳喚遊艇業者作證，並調閱相關資料，由於檢視影片並未構成違法，僅釐清事發經過，回覆陳情人，不會函送相關人等。

(中時 )