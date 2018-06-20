「古墓奇兵」艾莉西亞上空露乳 神秘陰影勾引「X教授」

艾莉西亞（左）和詹姆斯的床戲令人臉紅心跳。（威視提供）

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艾莉西亞和詹姆斯上空全裸床戰。（威視提供）

德國電影大師文溫德斯（Wim Wenders）浪漫新作《當愛未成往事》，邀請「X教授」詹姆斯麥艾維（James McAvoy）和艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）首度合作，艾莉西亞在片中大膽以「我喜歡汗味」、「膽小鬼」等調情語，勾引詹姆斯走進她的房間進行更深度地探索，在天雷勾動地火的情慾席捲下，二人上空全裸演出各種纏綿火辣的性愛戲碼。

談及這場情慾戲，艾莉西亞表示：「這是我讀過最浪漫的愛情故事，我在黛妮這個角色裡看見一個不顧一切付出的女人，無論是對她的工作或是她所愛的男人，她願意完全付出。」

在艾莉西亞一句「膽小鬼？」的刺激下，讓詹姆斯火速尾隨進房，展開一場長達二分鐘的激情吻戲。在情感的迅速累積下，也將看到艾莉西亞以腳底按摩為前戲，不斷挑逗詹姆斯，甚至有上空全裸的情慾床戲，讓人看得臉紅心跳！早些在國外映演時，也有不少網友對詹姆斯良心喊話：「你這樣，法鯊知道嗎？」

電影《當愛未成往事》是詹姆斯與艾莉西亞首度攜手合作，主要描述遠距離戀愛為真愛帶來的考驗，在正式開拍前劇組特別安排二人，在諾曼第沙灘上排練電影中重要的定情戲，跟隨二人細膩的表現，鏡頭上立刻產生浪漫的化學效應，導演滿意表示：「這是我們一直期待的效果，當他們墬入愛河時，這兩個角色在我們眼前活了起來。」該片22日上映。

(中時 )

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