文創推陳出新 2018台南市十大創意商品獎金加碼

2018年06月20日 20:23 中時 曹婷婷

台南市7年來共孵出116件文創商品問世，產出許多叫好叫座的文創商品，照片中的老房子存錢筒、劍獅杯墊與好甜碗都深受歡迎。（曹婷婷攝）

老屋、劍獅、古蹟等元素，這幾年成為行銷台南文創利器，台南市7年來共孵出116件文創商品問世，但鑒於參賽件數逐年減少、作品多侷限表象，今年「台南市十大創意商品」徵選首度提高總獎金達50萬元，將甄選10組獲獎、每組獎金5萬元，並擴大商品通路，增加誘因。

早年，文創概念剛崛起，台南市文化局從2011年首辦「台南市十大創意商品」徵選活動，但隨著各縣市陸續舉辦文創商品徵選，台南市發覺近年投件率下滑，前年還有120多件作品，去年只剩75件，加上評審察覺近年參賽作品內容辨識度不高，光是窗花、劍獅就頻繁出現，顯示文創商品也亟待推陳出新。

文化局指出，食衣住行都可以成為文創商品的內涵，希望可以徵求更具生活實用性、幽默感的產品，為激發參賽者靈感，文化局也帶頭玩創意，徵選活動視覺以尺輪、剪刀、木尺等各式工具排列組合成「萬花筒」，象徵透過各類材質及工具及如齒輪般時刻運作靈感的腦袋，期待吸引更多符合台南文化內涵及具有創新美感的文創商品前來投件。

文創科指出，過去幾年台南產出許多讓人眼睛一亮的作品，如早期取材孔廟意象製成的包包、老房子設計的存錢筒等，不過，仍以200元至1000元之間最熱銷，因較容易入手，像是劍獅杯墊、台南好甜碗、八將傘等極富特色又不超過千元的商品，最受青睞。

台南十大文創商品徵選也由過去歷年金獎5萬、銀獎3萬和銅獎2萬、優選1萬元，提高為10組獲獎者，且每組各得5萬元，獎金提高外，也持續拓展販售通路，得獎作品可在實體店鋪、網站及古蹟通路販售。

本年度徵選只要是依法設立的公司、法人機構等組織皆可參加，投件作品須為近3年內原創、於本市無參賽得獎紀錄、且已量產或即將量產的商品（不含食品）；同一公司參賽數量不限，系列商品則以同一件參賽品項計，徵選活動即日起開始報名，8月10日截止收件，歡迎各公司行號及法人踴躍投件。

(中時 )