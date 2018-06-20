3歲男童發燒突然癱瘓無力 感染腸病毒D68型重症

2018年06月20日 21:00 中時 曹婷婷

3歲陳小弟發燒、咳嗽、流鼻水3天，急診時且雙手甚至無法自行高舉，住院當晚，病情急轉直下，雙手雙腳、軀幹無力，癱瘓病床，抽血腦脊髓液、病原體採集培養、腦部影像攝影等一連串檢查，確定罹患「腸病毒D68型感染所致急性肢體麻痺症候群」，治療約2個月後出院。

陳小弟是去年12月急診入院，也是成大首例腸病毒D68型感染重症。成大醫院小兒急診科郭馥君醫師表示，陳小弟弟住院期間，成大醫院小兒科醫療團隊使用免疫球蛋白、血漿置換，配合加護病房照護，他的四肢活動已慢慢恢復，出院時已經能坐，但還無法站立行走，因此小病人仍持續復健治療。

根據衛生福利部疾管署腸病毒疫情監測資料顯示，目前主要流行腸病毒仍以克沙奇A型為主，但國內仍持續有D68型、71型及克沙奇B型等個案發生，一般人多聚焦腸病毒重症個案為腸病毒71型，但從去年以來，腸病毒併發重症個案卻有高達5成是腸病毒D68型。

郭馥君指出，腸病毒D68型初期症狀像感冒，以發燒、流鼻水、咳嗽為主，較少出現一般人熟知的疱疹性咽峽炎或手足口症等典型腸病毒表現，但病童可能在感染後3-7天內，因病毒侵入腦部脊髓等中樞神經，突然發生肢體無力的情形。

尤其，有氣喘體質的兒童也要小心，腸病毒D68型易有肺部侵犯，導致病童呼吸急促，甚至呼吸衰竭。她呼籲，若家中嬰幼兒有急性肢體無力，應儘速送醫。

目前全世界治療D68型腸病毒經驗不多，還無良好抗病毒藥物可供治療使用，一般只能進行支持性治療；當病毒侵犯中樞神經導致急性肢體麻痺症候群時，則依臨床狀況考慮給予免疫球蛋白、類固醇等治療，更嚴重的重症個案如呼吸衰竭則進行呼吸支持，心肺衰竭給予葉克膜治療。

(中時 )