安心亞3年前在關島體驗「第一次」 直呼這件事要做心理準備

2018年06月20日 20:40 中時 徐桐炘

安心亞大銀幕首度披婚紗，與陳泂江演出即將步入婚姻的小倆口。（華映提供）

安心亞首度赴新加坡主演電影《簡單的婚禮》，因此愛上當地美食，端午節重回星國宣傳，指定吃海南雞和肉骨茶大飽口福。但在異地拍片難免有語言障礙，尤其導演多以星馬腔的英文導戲，幸好2人用比手畫腳和近似閩南語的福建話溝通，加上男主角陳炯江在旁幫忙翻譯，才讓拍攝順利進行，安心亞也給予男主角陳炯江極高評價，大讚對方貼心！

安心亞飾演的主角在片中想辦一場簡單婚禮，現實中她卻希望未來的婚禮可以請很多人：「我也希望我的婚禮是夢幻又美麗的。」不過她也趕緊強調自己還年輕，未到適婚年齡：「我媽媽沒有催婚，她覺得我應該把事業搞好。媽媽也覺得我的眼光不好，交男朋友她要把關。」

為飾演潛水教練，身為「旱鴨子」的安心亞每次都得調適心理，不過她早已愛上潛水，3年前在關島體驗過「第一次」，最近一次是在沖繩，她甚至還打算去考深潛執照，她表示不會有游泳一點都不會影響潛水興致，現在也因為更喜歡海中世界而慢慢學習中。

男主角陳泂江雖在台灣知名度不高，其實是新科新加坡視帝，去年拍攝電影時一度感冒，安心亞還特地從台灣帶兩大袋薑茶包給他，讓陳泂江很驚喜：「我感到很意外，也很感動！」並笑說只能給安心亞更多的愛來回報了，讓星國媒體起鬨兩人可以考慮「在一起」！該片7月13日上映。

(中時 )