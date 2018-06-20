要逃一起逃! B-1轟炸機指揮官的英勇決定

2018年06月20日 20:48 中時電子報 江飛宇

美國空軍的一架B-1槍騎兵(Lancer)轟炸機，在5月1日時發生一起緊急降落事件，這架B-1的頂艙蓋已經飛脫，顯示曾經試圖彈射。此事發生後，B-1機隊暫時停飛，而美國空軍沒有多做說明。直到本週一，空軍司令希瑟．威爾森(Heather Wilson)出面說明這架B-1所發生的故事，是轟炸機指揮官的英勇決定。

美國空軍時報(airf orce times)報導，這架編號86-0109的B-1轟炸機來自德州戴耶斯空軍基地（Dyess Air Force Base），在訓練飛行的過程中，發現B-1的機翼著火，已屬於嚴重故障的情況，機組員可以彈射逃生，然而一名組員的彈射座椅失靈，於是飛機指揮官作出了一個決定：既然有人無法彈射，那大家就都不要彈射，專心嘗試緊急降落。

威爾森進一步解釋，這架B-1正在執行基礎訓練飛行，上頭大多是年輕飛行員，有些學員的飛行時數不足一年。就在訓練時，B-1的指示燈熄滅，顯示飛機出現故障，而且是著火，他們趕緊依照標準程序對飛機進行系統檢查，發現是機翼有著火的可能，而機翼裡面都裝滿燃料，要是燒起來非常危險。

他們試圖透過所知所學來減低火勢，比如關閉燃料閥等動作，但是所有已會的步驟都完成後，機翼上仍然有火災反應。

B-1轟炸機在經過短暫停飛後又重新復飛。(圖/美國空軍)

應變手冊接下來只剩彈射逃生這個選擇。

從高速飛行的軍機上彈射，絕對不像單純跳傘那麼簡單，需要有彈射順序以免相互撞擊，先彈的有風險，但後彈的可能沒剩多少時間，可以想像這時候必定相當緊張。

然而第一個學員拉起手柄，結果只有頂蓋脫落，椅子沒有反應，顯然彈射椅出現故障。就在此時，擔任教學的飛機指揮官立即告知大家：「停止彈射，，我們會嘗試著陸。」

這位指揮官事後說：「我們要為所有人做出決定，而不能犧牲任何一個人，既然有人無法逃脫，那麼大家就一起把飛機飛回基地。」

(中時電子報)