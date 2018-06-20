奈良美智將於鶯歌陶博館辦講座 台灣觀眾獨享早鳥優惠

奈良美智《少女習作》。（日本陶藝之森提供）

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即將來台演說的奈良美智。（Minami Tsukamoto提供）

喜歡日本藝術家奈良美智的人快準備來搶票！陶博館限量推出台灣觀眾限定的「奈良美智講座」的早鳥優惠價，首波開放300位，6月27日中午12時準時開搶！

鶯歌陶博館將於9月7日正式開展的「2018臺灣國際陶藝雙年展－陶藝的人文回歸，從藝術的原點談起」，邀請43位藝術家、超過80組件作品敘述世界陶藝發展脈絡。

其中國際知名日本藝術家奈良美智亦將首次在台灣展出高達8件2018年最新陶藝作品，為了讓更多臺灣民眾一睹世界級藝術家風采，陶博館、陶藝雙年展策展人邵婷如、日本滋賀縣立陶藝之森美術館策展人三浦弘子及各單位的溝通、爭取之下，特別邀請他以「看，觸摸，行走，感覺，思考/因果關係的創作」為主題發表演說，讓全台民眾引頸期待。

本講座原價1000元，7月31日前享早鳥價799元，首波開放300位預購，6月27日中午12時準時開搶，額滿為止，歡迎有興趣的人把握難得機會。詳細購票方式可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw報名或上粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum查詢。

在陶藝雙年展展期間，陶博館同時首次承辦全球陶藝界最高等級的國際會議「2018年國際陶藝學會會員大會（International Academy of Ceramics，IAC）」也將在9/30（日）至10/4（四）舉辦研討會及於會前、會後安排文化之旅，並邀請邀請台灣、日本、韓國、法國、英國、印尼、印度、澳洲、美國、匈牙利、義大利、伊朗、大陸等26位講者進行專題發表，已吸引超過250位來自世界各地的陶藝家、作家、收藏家、美術館和博物館策展人等報名與會。

(中時 )

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