世足》C羅頭槌助葡開張 摩洛哥提前淘汰

葡萄牙C.羅納多開賽4分鐘就率先頂開摩洛哥大門。（路透）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
C.羅納多（中）以魚躍頭槌頂開摩洛哥大門。（美聯社）

2018俄羅斯世足賽B組小組賽20日第二輪登場，由葡萄牙對戰摩洛哥，葡萄牙球星C.羅納多沒有讓球迷失望，搶在開賽第4分鐘以一記頭搥破網，頂進個人第4球，超越俄羅斯契里薛夫的3球，獨居進球王。終場葡萄牙就以1：0擊敗摩洛哥，拿下本屆首勝。

美女記者遭球迷強吻襲胸

2018俄羅斯世足瘋一夏

葡萄牙在小組賽連續對戰西班牙、摩洛哥戰績1勝1和，拿到4分積分，葡軍2場比賽總共進了4球，這4球都是Ｃ羅的傑作，而C羅的進球數超越俄國隊契里薛夫的3球。摩洛哥則是連吃2場敗仗，目前仍無積分、排名殿後，已經晉級無望。

葡萄牙排出「4-4-2」陣型主要是總教練桑托斯想要採取積極攻勢，徹底攻破摩洛哥「4-2-3-1」的鐵桶陣法，不僅要贏球、還要主控賽局；果然摩洛哥守不住葡萄牙的布陣，C羅一開賽立即頭搥建功。

曾在賽前表示可以與C羅一起爭取進擊機會的B席爾瓦，開賽第4分鐘馬上開出一個角球、穆提紐把球調中，C羅在人群中魚躍頭槌入網，踢入本屆個人第4球；第9分鐘C羅再度在門前起腳，可惜沒進，但他的旺盛攻擊帶起葡軍高昂士氣。

葡隊採取Ｃ羅與奎德斯的雙箭頭的戰術，Ｃ羅也會幫奎德斯製造攻擊機會，但被門將穆哈瑪迪擋下；其實不僅穆哈瑪迪很忙，葡軍的門將派崔修也忙著阻擋多次摩洛哥的反撲。因為光是全場摩洛哥持球占了54％、並有16次攻門機會，而葡軍10次。

1986年墨西哥世足賽，摩洛哥曾以3比1打敗葡萄牙，以1勝2和戰績拿下小組賽第1，成為非洲國家表率。本屆摩洛哥渴望重返榮耀，尤其20日對上葡萄牙展現更積極的搶攻，隊長貝納提亞上、下半場都有攻門，但是幸運之神不在他這邊，無功而返。

(中時電子報)

世足花絮》美女記者遭球迷強吻襲… 世足》門將受傷報銷 突尼西亞戰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。