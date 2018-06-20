美剛退出UN人權理事會 俄隨即申請加入

美國國務卿蓬佩奧(右)與常駐聯合國代表赫莉(左)在國務院宣布，美國將退出聯合國人權理事會，並指責該理事會是「虛偽自私」的機構，「是對人權的嘲弄」。（圖／路透）

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中時電子報

美國總統才宣布退出聯合國人權理事會(UNHRC)，俄羅斯駐聯合國代表團隨即提交申請成為人權理事會成員國。該代表團同時指責，美國想把人權理事會變成推動自身利益以及和懲治違背其心意者的工具。

據俄羅斯衛星通訊社消息，俄羅斯常駐聯合國代表團於當地時間20日表示，俄羅斯已經提交申請，提議俄羅斯為聯合國人權理事會2021-2023屆成員國。

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俄羅斯常駐聯合國代表團第一秘書斯特日若夫斯基(Fedor Strzhizhovskiy)表示，俄羅斯想要繼續在人權理事會開展有效工作，在人權領域保持平等對話與合作。

2016年俄羅斯在聯合國大會以2票之差敗於克羅地亞，未能連任聯合國人權理事會成員。

報導說，俄羅斯常駐聯合國代表團評論了美國退出該組織人權理事會的決定，並稱華盛頓關於該決定的論據「厚顏無恥」。

代表團說，聯合國人權理事會是「促進和保護人權領域關鍵的國際合作平台」，該平台工作基於公正、客觀、非選擇、建設性對話和合作的原則之上。「這是聯合國機構，和整個聯合國機制一樣，旨在服務所有成員國，而不是某一個國家或國家集團。遺憾的是，我們的華盛頓同行不明白或不承認這一點。儘管國際社會對他們意圖的回應直觀反映了他們在該問題上的孤立。」俄代表團聲明指出。

俄代表團表示：「看來，美國想把人權理事會變成旨在推動自身利益和懲罰不合心意國家的工具。在此背景下，美國幾乎指責全世界，其中也包括他們的傳統盟友，這使得理事會工作政治化，因而導致他們的倡議流產。」

聲明也指出，人權理事會的工作存在缺陷，「但在過去的時間中證明了自己的生命力」。

對於美國的退出，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發聲明稱，「更希望美國能繼續留在聯合國人權理事會」，聯合國人權事務高級專員扎伊德（Zeid）稱美國的退出「令人失望」，「鑒於當今世界上人權的狀況，美國應該向前一步，而非退後。」

(中時電子報)

文章來源：Russia Nominates For UN Human Rights Council Election - Permanent Mission to UN

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