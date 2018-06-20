以為自己在1樓大馬路 往旁一看奇景讓網嚇傻：這是27樓啊

原本大家都以為拍攝者在1樓大馬路旁人行道上，最後才發現竟是在27樓高的「樓頂」 (圖／影片截圖)

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中時電子報
「山城」重慶許多建設都讓外國人看傻眼，直呼太特別 (圖／翻攝自網路)
由於地勢高低影響，每棟大樓高低落差時常差上許多 (圖／翻攝自網路)
重慶去年一張輕軌從民宅駛出照片，震撼西方媒體 (圖／翻攝自中新網)
影音取自爆料公社YouTube

一名網友在臉書「爆笑公社」分享了一段影片，影片中拍攝者站在人行道上錄影，旁邊就是高樓大廈與大馬路，路上車水馬龍，行人也相當多，非常熱鬧，但隨著鏡頭往左移，網友才驚覺，這裡不是1樓大馬路，而是27樓！

「爆笑公社」日前出現一則轉貼自網友的影片，影片中的「魔幻奇景」更是讓網友目瞪口呆，嘖嘖稱奇。原因就是前一秒還以為拍攝者所站立的地方是普通的1樓大馬路旁的人行道，但隨著鏡頭往左移才發現，這裡是「樓上樓」的27樓高的樓頂。

根據網友指出，拍攝者所在地位在大陸重慶，而重慶去年一張輕軌從民宅大廈中駛出的畫面當時也震撼外國人，重慶當地人也說，就算你住在20樓，看見窗外有人走過也別太意外，因為地勢高低影響，有時候你的20樓大概只到別棟房子的5樓高，如果在此處開車，前一刻才剛經過20樓高的大廈，下一秒就可能變成種菜的農地。

不少台灣網友看到好也大為驚訝，直呼實在太厲害，不得不佩服，也有實地探訪過重慶的網友大推，表示重慶很漂亮，大家有空可以去走走。

(中時電子報)

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