明星帶動手遊夯 GD、Wanna One代言人氣高

人氣手遊《天堂M》昨宣布新角色「黑暗妖精」將在27號上線，代言人畢書盡Bii更Cosplay起新角色現身活動現場。（羅永銘攝）

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今年年初韓國手遊《仙境傳說M》請來韓流女神潤娥及國民年下男徐康俊為遊戲代言。（翻攝韓國GRAVITY客方網頁）
韓國音樂類手遊《The Musician》去年邀請韓國人氣天團Wanna One為其代言，讓一眾台灣粉絲紛紛跨區下載。（翻攝《The Musician》官方YouTube頻道）
《天堂2：革命》去年的代言人正是韓流天王權志龍GD代言，本月仍是韓國iOS及Google Play的遊戲上升排行榜前5名。（翻攝《天堂2：革命》官方YouTube頻道）
由「三藏」吳漣序代言的《黑色沙漠》在去年底發表了新的廣告影片，因話題有趣而引起關注，在2大排行榜上仍緊守第一及二位。（翻攝《黑色沙漠》官方YouTube頻道）

今年可是各類型遊戲遍地開花的一年，像是由遊戲橘子代理、韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂M》，僅上線半年就突破500萬會員登錄，今宣布遊戲中的全新職業「黑暗妖精」事前登錄活動開跑1周至今已突破12萬人次，更請來台韓混血歌手畢書盡Bii擔任遊戲全新代言人，Bii不僅在現場Cosplay新角色出場，更與大家分享與《天堂》的合作。

《天堂M》為經典遊戲的最新手遊，甫登台時就引起不少玩家注意，Bii也是忠實粉絲之一，更自言自已玩天堂18年了，從PC玩到手遊，而且為了此次代言要配合角色的肌肉造型，更特地雕塑身材，「這次新角色『黑暗妖精』27號就上線，所以已經跟經紀人請好整天的假，要搶先體驗跟抓緊時間練功。」，相信在Bii的代言下，將會再增加不少粉絲玩家。

其實以明星代言遊戲已經相當常見，在韓國幾乎大牌藝人都曾代言過各種遊戲，像去年韓流天王GD還沒入伍前，說為《天堂2：革命》拍攝一系列宣傳廣告，不僅點閱率已破16萬8000次，該遊戲本月至昨為止，在韓國的iOS及Google Play的遊戲榜上仍穩占第3及4位。

另外還有從韓國選秀節目《Produce 101》打造的人氣天團Wanna One，去年出道不久即有音樂手遊《The Musician》與其合作，不僅成為代言人，連遊戲中也套用了不少他們的歌曲，也因為Wanna One在其團體綜藝節目中多次秀出遊戲，讓不少海外粉絲都跨國下載該手遊，在Google Play Store中早已突破百萬下載數。

還有因演出《花遊記》中「三藏」一角而大紅的吳漣序，也在去年年底為人氣手遊《黑色沙漠》新角色登場而拍攝了宣傳片，因影片從開始是清新的保養品廣告，突然最後一轉變成暗黑的遊戲畫風，當時在台的社群網站上也被瘋狂轉載，而至今其下載量在韓國仍穩居冠、亞軍，明星代言的遊戲，的確讓一眾粉絲更有參與感，也不禁讓人想說「會不會有天就在遊戲上遇到明星」的期待。

(中時 )

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