情侶撞車燒毀民宅 王令麟捐10萬助清寒女幼師

2018年06月20日 21:29 工商 張佩芬

大火將古佩蓁生活所有化為灰燼，肇事駕駛當場死亡，以致清寒租客求償無門。圖：業者提供

上個月深夜時分，於台北市南京東路四段，一輛由情侶駕駛的保時捷失速連環衝撞民宅後引發大火，火勢殃及數棟住戶及店面。從小獨自離家在台北透過學貸半工半讀的古佩蓁，僅穿著睡衣和內褲倉皇逃生，事後發現生活物品及存有畢業期末報告的電腦皆化為灰燼，經曾在東森購物打工的同學建議，申請東森集團急難救助金，東森慈善基金會董事長王令麟得知後，今(20)日上午親自撥空慰問，並提供10萬元急難救助金協助其度過難關。

來自花蓮的古佩蓁，父親是退休工人、母親是無業阿美族原住民，家中還有一位就讀國中的妹妹，因家庭經濟狀況不佳，高中時期即北上半工半讀，台北租金、物價高生活大不易，每個月省吃儉用剩下的錢還要寄給父母補貼家用，但她仍不放棄學業、靠著助學貸款利用週末在職進修，好不容易終於在今年6月完成長庚大學幼保系學業前夕，卻遭逢意外，10多年來的努力付之一炬。

加上這場火災肇事者已當場身亡，家屬不願負責，身為租客的古佩蓁要求償更是難上加難。一夕間頓失住所，薪水還需支付助學貸款、家用、生活重建等困難重重的重擔壓身。所幸古佩蓁的高中同學多年前曾在東森購物打工，知道東森集團曾數度提撥急難救助金給受災戶，因此建議她申請看看。

王令麟今天特別抽空慰問古佩蓁，同時頒發急難救助金10萬元協助重建生活，並以基督徒常說的：「苦難是化了妝的祝福」勉勵佩蓁不要被現實困境擊倒，要繼續加油努力。得知她受災隔天，就一直寄宿在同學家，還透過同學與師長的接濟與幫忙，順利完成學業而感到欣慰，直呼：「我們的社會還是很溫暖的」。

王令麟長期關懷原住民、偏鄉學童及社會弱勢議題，不僅發起送愛到部落，為原住民及偏鄉送物資已有18年之久，並提供偏鄉學童愛的早餐經費連續11年不曾間斷。

近期也經常透過東森經營網路媒體的力量，邀請網友募集冬衣、球鞋等物資幫助學童，更積極在東森購物發起愛心代銷，分文不取為農民賣柑橘、鳳梨等，解決產銷過剩的問題，讓農民辛苦地耕作也能獲得合理的報酬及籌措偏鄉學童課輔經費，在在表現對台灣土地與人的深厚情感，善盡企業社會責任，親力親為傳遞關懷與溫暖，送愛到全台每一個角落。

(工商 )