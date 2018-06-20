分屍案頻傳…鄧惠文揭兇手殘忍「切小塊」背後藏這秘密

2018年06月20日 21:20 中時電子報 吳玫穎

醫生鄧惠文。(本報系資料照)

鄧惠文分析分屍案背後的象徵意義。(影片自7分05開始)

華山「野居草堂」陳姓射箭教練求歡不成，不僅狠心掐死高女、褻瀆屍體，並分屍，而這也是近半個月內台灣發生的第3起分屍案，令人不禁想問這個社會到底怎麼了？精神科醫師兼作家鄧惠文表示在這些分屍案背後所反映出的意義，就是「現代人都要把事情只會切小塊處理」，直言這是很令人憂心的現象。

求歡不成狠心分屍！鄧惠文昨日在《新聞挖挖哇》認為這是整體人類的一個心靈狀態，對於事情有不能控制的部分，現代人的整體焦慮忍受度變差了，「我們現在的教育常常讓孩子沒有辦法把矛盾的事情放在一起，因為矛盾的事情放在一起的時候，需要承受焦慮與不安。」

「他（兇嫌）可能去要求這個女孩子就範，這女孩子抗拒，他是不是有失控的感覺？那過程中也許這個女孩子有辱罵他或什麼我們不知道，就是讓他自己覺得沒有控制感。所以他可能制伏她的時候失手，她弄死了，弄死了之後沒有辦法承受，這一個東西變屍體了，我要怎麼處理？他就把她切小塊。」

鄧惠文點出「切小塊」這個動作背後反映出的意義，「現代人都要把事情只會切小塊處理。」主持人鄭弘儀聞言忍不住詢問：「任何事情切小塊處理？」鄧惠文進一步解釋，就是當人遇到沒有辦法處理的整體狀況，會出現的本能反應，認為這是一個值得大家去思考、也令人憂心的現象。

(中時電子報)