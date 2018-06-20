申請教部補助支付大群館租金　文大：不實指控

2018年06月20日 21:25 旺報 李侑珊

針對文化大學大群館宿舍爭議，文化大學今(20)日晚間對外發布聲明，澄清並未以教育部獎補助款支應大群館租金，針對外界的不實指控，甚至部分政治人物、名嘴以煽動言語，指文大學生沒有人權，此舉不只涉及汙衊校譽，更等同質疑教育部稽核機制有問題，這對文大及教育部均不公平，校方深表遺憾。

文化大學表示，文大在民國100年8月承租大群館，並依據建物使用執照載明「集合住宅」，認定可供宿舍使用，並依台北市政府都發局指正，每2年高標準安檢並申報，及向教育部申報宿舍床位數；政府相關單位迄今從未曾行文給文大，也沒有強調不能承租「大群館」供作宿舍使用。

文大強調，校方既從未隱暪相關校務資訊，亦認定大群館可作宿舍用，據此把大群館相關床位，納入私校補助指標參考基準之一，「為何7年來都無問題，如今遇選舉年卻飽受批評及質疑？」

文大也指出，所有關於教育部獎補助款的收支明細，均公告於官網，專款專用、載明支出項目，絕無分毫支應大群館租金，並且教育部獎補助款，都有核銷機制，日前亦已查明並對外說明，文大從未用教育部補助款支應大群館租金。

文大指出，對於近來有心人士一再以模糊手法刻意混崤、影射文大以教育部獎補助款支應大群館租金，校方再次重申此係不實指控，類似說法已涉及汙蔑文大校譽，更等同質疑教育部稽核機制有問題，對文大及教育部均不公平。

文化大學感謝各界關心學生住宿權益，但對部分政治人物、名嘴指大群館面積太小，甚至以煽動語句指文大生可憐、沒有人權等等不了解大學宿舍實況的發言，文大深感遺憾。

至於學生住宿狀況，文大在聲明中提及，1間宿舍住4至6人，是台北市目前許多大學的普遍現象。以台大男三舍為例，根據官網資料，男三舍面積5坪、住4名學生；反觀大群館面績約5.5坪，一樣住4名學生。更且，大群館每間房間均有獨立衞浴、獨立陽台逃生設備，這也是許多學校宿舍所沒有的；安全方面，也每兩年一次都通過高標凖的安檢。

文大呼籲並誠摯盼媒體與各界能明辨事實，勿隨不實、模稜兩可或選舉語言起舞。若政府、民代對大群館爭議有疑慮，應遵循相關法律程序，行文文大，共同協商出適合的會勘時間，並盡速作出合乎規定與否之決定，同時亦應協助文大取得更多通過安檢且有專人管理的宿舍，以保障更多學生住宿權益。

(旺報 )