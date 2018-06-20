澎恰恰發音不標準 出道被認為「妖怪唱歌」

澎恰恰（右）日前上黃國倫的節目。

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時報周刊
林彥君

澎恰恰日前上《金曲傳奇-無與倫比同樂會》，他表示還沒出道前在郵局工作，晚上就在餐廳駐唱，因緣際會受到邀請台北錄音，原本以為自己唱的不錯，沒想到卻因為發音不標準，苦讀國語日報練發音，終於在《鑽石舞台》上，以歌曲〈夢陀鈴〉讓人驚艷，在王偉忠的牽線下簽進滾石成為發片歌手，澎恰恰還自嘲：「當下大家都驚訝 『這個妖怪會唱歌？』」

他以前錄歌時常發現台語讀音會因為曲調的關係變成另一個意思，聽的人容易被誤導，所以乾脆自己寫詞作曲，他舉例江蕙的名曲〈落雨聲〉也有同樣疑慮，如歌詞「故鄉的山永遠都站在那」的「站」一字，唱出來就像騎車的「騎」，澎恰恰表示，因為周杰倫台語不是很好，「因為他夠大，是華人之光，所以二姐才沒有去挑剔。」

而由他作創作的「恁姐仔住市內」，歌詞有趣、曲風搖滾，成為當時的發燒名曲，其中卻藏著澎恰恰的初戀故事，他說：「這其實有點抱怨，我們這種人其實要戀愛不容易，有人喜歡，就會把她假想成未來一輩子要相處的對象」但最後初戀對象還是選擇嫁給了比自己帥很多的同班同學，讓主持人黃國倫安慰他：「我們寫情歌的人都受過不少傷。」

張小燕曾以「大鼻孔」來形容澎恰恰，讓兒歌創作家施福珍老師看到後以此為題材創作兒歌〈大鼻孔〉，還被選入為國小音樂教材，澎恰恰透露施老師在發表歌曲後曾致電給他道歉，未經過他同意就拿他當題材，他幽默回覆老師：「老師不要緊，一個人還沒往生就有歌，哪有要緊。」節目將於21日播出。

(時報周刊)

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