女子網購保險套惹搔 簡訊：妳是在做那個嗎

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

網購已成為現代人生活的一部份，什麼都可賣，也什麼都能買，通常網路下單後，都會懷著期待的心情，等著收到快遞的喜悅。但是有位熟女上網買了幾盒保險套，貨還沒收到，就先收到許多要求交友的訊息，甚至有人發簡訊詢問，「妳買了這麼多保險套哦，是作小姐的？」讓她感到遭性騷擾，甚至懷疑是購物網站洩露了她的個資。

中國大陸《澎湃新聞》報導，杭州有位女子在網路購買了幾盒保險套，購物訊息物流欄顯示發貨以後，她就收到了含有侮辱內容的騷擾簡訊，內容說「小姐，您的保險套已經出貨，一次買了這麼多避孕套哦，是做小姐的嗎？」甚至還問「用不完，我可以幫忙」等等。

收到騷擾訊息的女子，隨即聯繫了購物網站的客服，對方表示貨物是在保稅倉由菜鳥打包以後交到快遞手上，推測是快遞方做的。但是購物熟女收到快遞包裹後發現，快遞面單上沒有顯示裡面是什麼物品。再三質疑之後，對方表示會和菜鳥取得聯繫。

這名不堪其擾女子後來請她的男性友人打電話回撥給送短信的電話號碼，結果有一名男子接聽，該男子說「我沒有發呀，打錯了吧你？」、「沒有打錯，這是你的號碼呀！」；「我什麼時候發過短信？」隨後電話被掛斷，接著又嘗試再次撥打，對方就一直不接聽了。

(中時電子報)

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