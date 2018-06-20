超自然哭哭!美國蒙大拿神秘野獸就是狼

2018年06月20日 22:13 中時電子報 江飛宇

美國蒙大拿州在5月份曾有一起「神秘野獸」侵入牧場事件，雖然面孔像是狼，但是當地專家覺得牙齒太短、爪子太大，毛皮色澤不像狼，所以不敢妄下斷定而送去DNA分析，此事傳開以後，各種猜想都有，有人說是狼與狗的混種，也有人說是大腳怪，還有猜測是狼人。然而DNA的結果很簡單，那就是灰狼。

科學警報(science alert)報導，這隻看似不不尋常的狼是蒙大拿州丹頓附近的因為它與家畜的距離太近，所以牧場主人開槍射殺，當地野生動物園的專家不確定牠的身份，因為與標準的狼形態有些不一致，他們覺得這隻動物牙齒太短、耳朵太大，前爪又太長。所以懷疑這種動物可能是一隻狼與狗的混種。

消息傳出以後，混種之說就愈來愈誇大，有些說牠大腳怪，甚至也有說可能是狼人的。結果DNA顯示，牠不是混種，也不是狼人，就是來自洛磯山的純種灰狼。

那麼短腿、大耳和雜色皮毛要怎麼解釋？遺傳專家 (Mary Curtis) 說，個體本來就會有差異和不同的特徵，這在野外並不罕見，灰狼並非毛皮都灰白色，他們也曾追蹤過黑褐色毛皮的個體，至於爪掌大小、耳朵長度、肢體長度，也都會有所差異。

可惜了，這次的答案很普通，期待找到大腳怪、狼人，或是狗狼混合種，下次還有機會。

(中時電子報)