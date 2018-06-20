白忙一場！夜審紅火案 辜仲諒前妹婿拒絕作證

2018年06月20日 22:31 中時 林偉信 、 姚志平

高院20日晚上夜審紅火案，並安排辜仲諒的前妹婿陳俊哲以越洋視訊的方式作證。（姚志平攝）

辜仲諒。(林偉信攝)

紅火案重要證人辜仲諒的前妹婿陳俊哲，原本答應在20日以視訊方式在美國作證，高院破天荒夜間審理，不料陳男到紐約州南區聯邦地檢署，但卻在隔壁房間內透過律師傳話，表示資料沒有閱讀「拒絕作證」，讓審檢辯全部白忙一場。

中信金前任法人金融總經理陳俊哲，是安排紅火公司向中信銀行購買結構債的人，更是紅火帳戶的有權簽章人並負責調度紅火公司的資金來源及獲利匯回，有許多決策及執行環節只有陳最清楚，但從本案發生迄今，陳從未到法庭作證，因此辜的律師聲請傳喚陳作證。

高院更一審裁准律師的聲請，並透過司法互助聯繫敲定時間，以越洋連線同步視訊方式，訊問人在美國的陳俊哲；庭訊開始後，紐約州南區聯邦地檢署辦公室內卻見不到陳男，台灣法官訊問，陳的律師才表示，陳不願作證。

陳的律師說，雖然辜的律師在3月7日已提供要詰問的14個問題，但由於前天又增加14個，在未准備充足的情況下，陳俊哲拒絕出面作證；台灣高院法庭內法官、檢察官、律師全都 傻眼，但經1小時協調，陳仍堅持拒絕作證。

合議庭審判長曾淑華表示，依台灣的法律證人作證前沒有閱卷權，如果陳俊哲拒絕作證，且陳原本要求高院要幫他向北院解除扣押的財產後才願作證，後來又改口要作證，陳的態度反覆，法官也沒辦法強迫人在美國的陳作證。庭末審判長諭知，全案下月11日辯論終結。

(中時 )