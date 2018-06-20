澄清反中說 大馬首相馬哈地：「我沒和錢過不去」

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馬來西亞首相馬哈地澄清，他沒有和錢過不去，中國大陸對我國而言是重要的出口市場，馬來西亞是個需要出口市場的貿易國，不能和像大陸這樣的大市場起紛爭。

馬來西亞《光華日報》報導，馬哈地日前接受《南華早報》專訪，談及近來外界批評他「反中」一事。

他強調：「中國是大馬的好鄰居，沒有什麼好害怕的」。他說，大馬一直把大陸當成好夥伴,熱切盼望與中國建立良好關係，但在他領導下的新政府，絕不允許出現存有疑點或對大馬不利條件的交易。

他表示，在大馬投資的中資企業，不能過度依賴引進當地的原材料、資金和勞動力，否則對馬國不公平。

他解釋，大馬向大陸借了很多錢，合約也給了大陸，連大陸承包商也較傾向聘請來自大陸的工人，使用的材料也來自大陸，甚至合約付款也不是在大馬進行，這樣的合約不能被接受。

針對愈來愈多外國人移民湧入大馬，馬哈地指出：世界上沒有一個國家希望過多移民湧入，讓他們買下大馬一大片土地後，再將外人帶進來長住。

他說，大馬並不抗拒外資，只要外資帶著技術和在我國設立工廠並聘請本地人共同發展國內市場，大馬歡迎。

馬哈地透露，他曾就提升絲綢之路發展一事致函大陸國家主席習近平，提及絲綢絲路發展必須有更大型的運輸系統，連接大陸和歐洲等地的鐵路。

(中時 )

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