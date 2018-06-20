「打賞女主播」成腐敗趨勢 官員盜公款砸錢不手軟

2018年06月20日 23:25 中時電子報 盧伯華

讓某些大陸官員鋌而走險挪用公款近千萬人民幣的，竟然是近幾年興起的「網路女主播」。據陸媒報導，大陸有多名手掌大權的官員竟然迷戀網路秀場，挪用大筆公款用於打賞網路女主播，最近一例發現竟有官員一年內就為此挪用高達882.54萬人民幣（合台幣4167萬元）的公款。

大陸網絡經濟快速發展，「打賞女主播」現在居然成了腐敗分子的新理由。據「中國紀檢監察報」微信公眾號消息，日前通報一件典型案例，一名貴州貴安新區開發公司財務副部長王柏君，為填補內心的空虛和寂寥，迷戀網絡秀場直播節目，陷入情色困境，一年內挪用公款打賞直播節目女主播882.54萬元人民幣。

《澎湃新聞》報導稱，此類例子愈來愈多，2015年江蘇鎮江市某房地產公司王姓會計接觸到網絡直播平台後，發現了心儀的美女主播。此後為獲女主播的關注，王某開始不停地砸錢，10多個月就花了超過930萬元人民幣（合台幣4400萬元）。其間，王某曾大方地送出去價值500元人民幣的「火箭」禮物，一次打賞200個，個別女主播最多被打賞超過160萬元人民幣（合台幣755萬元）。

圖為2016年首屆網紅經濟論壇中，大批知名網絡女主播齊聚南京分享各自成功經驗。（圖／中新社）

此後王某每週都瞞住家人以出差為藉口到上海與女主播幽會，每次多則揮霍數十萬元。一年多後王某挪用公款東窗事發，自知罪行無法再隱瞞，竟前往上海與女主播約見後在酒店割腕自殺未果，並在救治出院後主動投案。最後法院判處有期徒刑7年，並處沒收財產20萬元人民幣，並應退還公司所有挪用款項。

另據《成都商報》此前報導，在這次會計公款打賞事件中，引起熱議的便是被譽為「斗魚直播一姐」的馮提莫。對於王某挪用公款事件，馮提莫在去年此事剛被爆出時，就曾在自己的直播平台做出回應。

此外，《成都商報》記者通過檢索大陸裁判文書網的相關案例後發現，在類似「贓款打賞」的刑事案件中，除挪用公款外，還存在以犯罪方式獲取不義之財，再以犯罪的贓款用於打賞主播的情況。但在多例法院判決書中，僅判決被告人退賠款項或對剩餘贓款進行追繳，均未提到對打賞主播的款項應該如何處理。

(中時電子報)