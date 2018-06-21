德瑪妃司 時時刻刻 守護健康

2018年06月21日 09:00 中時電子報 綜合報導

幼兒教師教導孩童進食前應清潔手部。(圖/中時電子報，下同)

由於全球氣候變遷，台灣四季漸不分明，一年到頭常有各式細菌病毒等病原傳播，已是常態。

對於家裡有小孩的家長來說，做好衛生及預防已是重要關鍵！而近年「乾洗手」也是家長幫助孩子預防病毒的法寶，業者為了因應市場需求，「乾洗手」更推出泡沫慕斯質地，不僅減少使用者的手部副作用，更能幫您節省單次用量，包覆防護完整，在這小資年代，提供優質選擇。

老師每天都會使用「德瑪妃司泡沫慕絲乾洗手」清潔桌面圖。

勤勞清潔 可降低孩童生病機率

在流行性病毒猖獗的環境下，無論是抵抗力不佳的大人或是小孩都是高風險族群，這時自我預防就特別重要。麥迪兒托嬰中心園長表示，老師每天都會使用「德瑪妃司泡沫慕絲乾洗手」清潔桌面、玩具等，以及小朋友到校和用餐前皆會使用乾洗手，持續一段時間後，孩童生病請假次數皆大幅降低。其實，除了向小朋友進行自我預防病毒的教導之外，家長本身的防護清潔知識也很重要。麥迪兒托嬰中心園長觀察，現在的家長對於孩童的防護清潔知識雖然足夠，但執行力卻有待加強。老師們都會再三強調勤洗手、生病時戴口罩、少出入公共場所、居家環境用含氯漂白水消毒等，這些做足了即可降低生病機率。

手不要洗錯了！「搓揉」才是關鍵

「濕搓沖捧擦」是人人耳熟能詳的口訣，大家都知道洗手的重要性，但你洗得正確嗎？車參薇小兒科診所的車參薇醫師表示，乾洗手與用水洗手的效果相同，兩者皆能殺菌消毒，重點不在於乾、濕，而是在於搓揉的動作。正確的洗手方式應該是手心與手背要反覆搓揉20秒以上，如此才能達到殺菌效果。但若是要去除明顯髒污，建議還是用水清洗。

TOP10暢銷商品是它！可以多處清潔 方便攜帶

隨著孩童之間流行疾病傳染迅速，引發不少家長恐慌。故近日「乾洗手、「酒精」、「殺菌」已躍升成為網路搜尋熱門關鍵字！而乾洗手近一週的搜尋量與前週相比更是成長了九成，網路拍賣行銷處公關表示，近日家裡有5歲以下兒童的家長紛紛在網路搜尋有助隔離病菌入侵人體的商品，其中，方便性高的乾洗手隨身瓶則快速竄升為TOP10成為暢銷商品。

左至右為「德瑪妃司泡沫慕絲乾洗手」200ml、150ml、50ml。

「德瑪妃司泡沫慕絲乾洗手」源自法國，特別針對敏感性肌膚及嬰幼兒設計，無酒精、無香料、不過敏。共有4種容量，分別是50ml方便攜帶的隨身瓶、200ml、500ml家用大容量、與可單手開蓋使用的150ml baby款，其獨特設計瓶蓋，能讓做家事或哺餵母乳的媽媽們方便使用。「德瑪妃司泡沫慕斯乾洗手」擁有多項歐盟確效認證，可有效隔離常見與環境中細菌與病菌；泡沫慕絲狀比噴霧節省2-3倍用量，可以在皮膚上形成透明保護膜，隔離病菌不附著長達4-6小時；結合常見化裝品成份神經醯胺(carbamide)的鎖水HY-IQ技術，許多醫美皮膚科產品亦富有此成份因此保濕不乾澀，多次清潔也不會造成雙手乾燥與刺激。

台灣是個海島型國家，位處亞熱帶交界處，加上近幾年全球暖化，氣候異常，四季不再分明，許多細菌病毒傳染更加快速與猛烈，想要降低被傳染的最好方法就是大人小孩都要勤洗手，注意個人衛生與防護，即可降低感染機會。

(中時電子報)