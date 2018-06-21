華山草原求偶季大解放！ 野青眾「9男女裸體趴」網瘋傳

2018年06月21日 00:02 中時電子報 呂承哲

翻攝自PTT

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華山草原去年11月出借給藝術團體「野青眾」，並於3月起以藝術交流為名，舉辦一系列活動，怎料近日卻發生分屍命案，野青眾也被外界拿出來議論。就有網友在PTT論壇指出，翻出歷年舉辦過的活動，就有一項名為「人類動物園八」派對，只見到照片中的5男4女裸體交纏，網友戲稱「真的搞不懂什麼是藝術」。

野青眾於臉書粉專「120草原自治區 grassroots」18日發出聲明，本案件犯罪嫌疑人，非團隊人員或主要幹部，是透過創意提案公開徵選的自願參與者，針對「野居草堂」的檢查與管理，當時尚未知悉失蹤事件，該空間屬自主提案所設立之空間，為尊重其隱私，並未進入檢查。野青眾表示，對於此事件深表遺憾，將全力與家屬及警方配合後續相關調查，如有需要任何協助，必定全力配合。

依粉專上所舉辦過的內容來看，名稱包括10男10女組成的「草原求偶季」、以水果做為性暗示的「植物%%%」等活動。其中， 一名網友在PTT分享「人類動物園八 human zoo 8」的活動照片，只見到圖中的男女裸體交纏，畫面引人遐想，讓網友紛紛留言表示「其實是野__眾」、「假藉藝術之名行猥褻之實」、「假借文青在亂搞，好像很有藝術氣息」、「里長有說他們裸體，看來都是真的」。

(中時電子報)