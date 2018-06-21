電影《切小金家的旅館故事》 贈票活動

《切小金家的旅館故事》7月6日上映。（圖／良人行提供）

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《切小金家的旅館故事》7月6日正式開張。（圖／良人行提供）

《切小金家的旅館故事》故事敘述萬年高中生切小金（張庭瑚 飾演），準備邁向高中生活的「第五年」，就在轉學的第一天，陰錯陽差地救了人稱小公主的徐立漢（洪言翔 飾演）與性格陰暗的魯群（林鶴軒 飾演）兩位同學，三人回到他一直不願再接近的家族溫泉旅館，發現這裡「不太乾淨」，因此在短時間內形成一個奇怪的命運共同體，被迫一步步追查線索，解開重重迷團…。

《切小金家的旅館故事》7月6日全台上映。

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)回答：想看《切小金》的理由

再到【中時娛樂】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

【中時娛樂】粉絲團由此去

2.贈票獎項：《切小金家的旅館故事》特映券2張

3.特映時間：6月27日（三） 19:00

4.特映地點：喜滿客京華影城

◎ 得獎公佈：6/26(二)下午4點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：6月26日下午4點起至6月27日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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