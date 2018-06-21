世足》阿根廷欲突圍　克羅埃西亞也想封梅西

2018年06月21日 04:00 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018世足賽D組小組賽，22日凌晨2點「藍白軍團」阿根廷要出戰「格子軍團」克羅埃西亞，阿根廷因為第一場比賽跟冰島以和局收場，想要以分組前二晉級16強，對克羅埃西亞會是關鍵的一戰。

阿根廷清楚，他們第二場小組賽將會是更艱鉅的90分鐘，當家球星梅西（Lionel Messi）肩上的擔子也會更重，因為他個人在世足賽不但最近21次起腳沒有順利攻破球門，16日和冰島一戰，對他來說應該是十拿九穩的12碼罰球也被擋下，賽後他坦言非常傷心沒能為球隊建功。

阿根廷後衛莫薩多（Gabriel Mercado）表示，面對克羅埃西亞，是全隊所有球員都要挺身而出的時候，「進攻時不去想梅西這位球員，或是不給他球，幾乎是不可能的事，但我們要實際點，這是團隊運動，每個人都要做好自己的工作，幫助梅西拉出進攻空間，完成進攻。」

上一戰擊敗奈及利亞，進帳3分積分的克羅埃西亞，只要再擊退阿根廷，幾乎就能拿下16強賽門票，隊長莫德里奇（Luka Modric）強調，成功的關鍵在於球隊的團結度，「能夠贏奈及利亞是因為我們踢的像個團隊，面對阿根廷，也必須要有相同的態度。」

克羅埃西亞後衛洛文(左)想複製冰島封鎖阿根廷球星梅西的方式，幫助球隊再奪一勝。(路透資料照)

看了冰島在防守上凍結阿根廷進攻，克羅埃西亞後衛洛文（Dejan Lovren）也想如法炮製，他說：「阿根廷擁有世界上最好的球員之一，那就是梅西。但看了他們跟冰島的比賽，會發現冰島隊表現相當出色，展現如何擋住梅西的攻勢，不要想去用一名球員對付梅西，而是要靠整支球隊阻止他。」

儘管1998年法國世足賽小組賽，克羅埃西亞0：1不敵阿根廷，洛文說，其實克羅埃西亞並不懼怕阿根廷，很榮幸能和世界上最偉大的球員競爭，幾個星期前，我在歐冠決賽和葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）過招，兩周前又在友誼賽對上巴西球星內馬（Neymar），現在要碰上梅西了，和世界級最佳球星正面對決，是每個球員夢寐以求的。」

(中時電子報)