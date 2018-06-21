世足人物》C羅請客別去 前隊友：只有水煮雞胸肉！

2018年06月21日 04:04 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

大家看到帥氣、臭屁的C.羅納多（Cristiano Ronaldo），可能刻板印象覺得他一定是愛跑趴的花花公子。殊不知他根本就是個訓練狂，才能到33歲還保持高檔體能，他的前曼聯隊友艾弗拉（Patrice Evra）還爆料說：「如果C羅請你吃午飯，千萬別去！」

艾弗拉透露，有一次訓練後，C羅邀他到家裡吃飯，「我當時已經很累了，但餐桌上只有沙拉和水煮雞胸肉，沒果汁喝只能喝水。」艾弗拉想說，後面應該還有大餐吧，結果大失所望，只有健康食品可以吃。

「吃完後他開始玩球，還找我一起，然後他說想去游泳，再做一些水療、桑拿等等...我忍不住跟他抗議，我們明天有比賽嗎？」艾弗拉說：「所以我要勸告大家，當他邀請你一起吃午餐，千萬別去，他是個只想要訓練的機器。但也是因為這麼認真，他所得到的一切榮譽都是應得的。」

艾弗拉也補充一個C羅有多好勝的故事，有一次C羅和前曼聯後衛費迪南（Rio Ferdinand）打桌球竟然輸了，隊友都在尖叫。C羅竟然找親戚弄了張球桌，回家特訓兩周，然後再來比賽，在所有人面前把費迪南幹掉。

「聽到他想要贏得世足冠軍，拿到更多的金球獎，我一點也不會驚訝，因為他就是這麼鬥志高昂。」艾弗拉說。

(中時電子報)