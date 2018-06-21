只顧拍螞蟻不跟他炒飯 人夫出賣老婆上傳「深溝頭燈」看蟻照

2018年06月21日 00:02 中時電子報 林毅

老婆顧著看螞蟻讓老公忍不住抱怨 (圖／翻攝自爆怨公社)

老公躺在床上，遲遲等不到老婆，只能玩戰鬥陀螺殺時間 (圖／翻攝自爆怨公社)

殊不知老婆在一個小時前，同樣也在「爆怨公社」PO文抱怨螞蟻，讓網友笑翻天 (圖／翻攝自爆怨公社)

一名男網友在臉書「爆怨公社」PO文，表示自己都洗完澡躺在床上等老婆，但老婆始終顧著「觀察螞蟻」，讓他氣到問說到底螞蟻是有多好看，要看多久，並將老婆觀察螞蟻的樣子拍下來上傳給網友看，卻讓大家全歪樓，因為老婆的「車頭燈」呼之欲出，讓人無法轉移目光。

男網友表示：「我要抱怨我老婆，他為了觀察螞蟻從11點多到現在都不去洗澡，我戰鬥陀螺都打完好幾場，洗完澡在床上等他很久了，到底要看多久，螞蟻是有多好看？」

殊不知在PO文前一個小時，老婆也同樣在「爆怨公社」PO文抱怨螞蟻，表示自己原本投下螞蟻藥後就要去洗澡，但看到螞蟻狂吃的樣子就忍不住坐下來觀察，還用微距拍攝功能幫旁拍寫真，就這樣拍了一個多小時。

而這一個小時，就是老公洗完澡後躺在床上等老婆的時間，讓網友狂笑：「你知道你老婆一個小時前才在這PO文嗎」、「你老婆忙著看螞蟻，沒空跟你炒飯啦」、「你把螞蟻放身上，老婆馬上就來了」。

而老婆也在後續更新中表示後來他就去洗澡，也有把老公「餵飽飽」，要大家不用擔心。

(中時電子報)