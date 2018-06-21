只顧拍螞蟻不跟他炒飯 人夫出賣老婆上傳「深溝頭燈」看蟻照

老公把老婆拍螞蟻的照片上傳後，讓網友暴動想歪 (圖／翻攝自爆怨公社)

友善列印
中時電子報
老婆顧著看螞蟻讓老公忍不住抱怨 (圖／翻攝自爆怨公社)
老公躺在床上，遲遲等不到老婆，只能玩戰鬥陀螺殺時間 (圖／翻攝自爆怨公社)
殊不知老婆在一個小時前，同樣也在「爆怨公社」PO文抱怨螞蟻，讓網友笑翻天 (圖／翻攝自爆怨公社)

一名男網友在臉書「爆怨公社」PO文，表示自己都洗完澡躺在床上等老婆，但老婆始終顧著「觀察螞蟻」，讓他氣到問說到底螞蟻是有多好看，要看多久，並將老婆觀察螞蟻的樣子拍下來上傳給網友看，卻讓大家全歪樓，因為老婆的「車頭燈」呼之欲出，讓人無法轉移目光。

男網友表示：「我要抱怨我老婆，他為了觀察螞蟻從11點多到現在都不去洗澡，我戰鬥陀螺都打完好幾場，洗完澡在床上等他很久了，到底要看多久，螞蟻是有多好看？」

殊不知在PO文前一個小時，老婆也同樣在「爆怨公社」PO文抱怨螞蟻，表示自己原本投下螞蟻藥後就要去洗澡，但看到螞蟻狂吃的樣子就忍不住坐下來觀察，還用微距拍攝功能幫旁拍寫真，就這樣拍了一個多小時。

而這一個小時，就是老公洗完澡後躺在床上等老婆的時間，讓網友狂笑：「你知道你老婆一個小時前才在這PO文嗎」、「你老婆忙著看螞蟻，沒空跟你炒飯啦」、「你把螞蟻放身上，老婆馬上就來了」。

而老婆也在後續更新中表示後來他就去洗澡，也有把老公「餵飽飽」，要大家不用擔心。

(中時電子報)

三環區域產學推動聯盟 樹德科大… 2026年前 這5大行業恐爆失業潮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。