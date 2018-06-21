笑死！文大學生講不出宿舍哪裡爛 這個節目惱羞了

廖筱君節目請到大群館館長現身說法。(取自YouTube)

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中時電子報
這標題...節目惱羞了？（取自YouTube)
文大同學節目吐真心話，宿舍住起來很舒適。（影片自39:15開始)

國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學學生宿舍爭議，廖筱君主持三立政論節目《新台灣加油》昨(20日)直接請來在「大群館」學生宿舍擔任館長的范同學親上火線說明，只是這位長相清秀又可愛的女學生回答似乎不是節目預期的反應，沒有大肆批評，反而直言宿舍環境比起學校外面的租屋還安心舒適，也讓網友發現節目下方標題似乎惱羞了！

文大學生宿舍「大群館」一間5坪大房間住4個人，真的如外界所說的很擠很小沒有一點好？女館長昨在節目中直言：「校外有些更小。」坦言住進來的同學有說過房間比較小，因為收納空間不夠。

但重點來了，如果跟校外租屋比起來呢？女館長說：「可是後來他們（學生）反應就是覺得，就是跟外面比起來，以這個價錢就是覺得還好」、「大家也都是求個方便，就算是宿舍，宿舍就住得也比較安心，畢竟是宿舍，學校還是會有一些保障。」

最諷刺的是，女館長透露有些同學們最擔心的反而是「在這樣吵下去，還會不會有得住？」強調畢竟在陽明山上，要找到這樣可以住的地方很少。本身已住宿舍3年的她，也稱宿舍住起來蠻舒適的。

疑因問不出想要的答案，就有觀眾發現節目下方的標題竟悄悄變成「怪？學生向節目抱怨宿舍小窄 但上火線怎噤聲？」節目截圖更被分享至PTT上，吸引網友們瘋狂吐槽「節目腦羞了。這標題XD」、「綠吱為了批鬥當然要說爛，反正都已經弄爛台灣了」、「就在亂噴而已 哪個學校不是四人住一間 不過拿來騙騙吱吱智商 到是剛好就是」、「笑死 這節目沒先對過嗎」。

(中時電子報)

文章來源：PTT 文大學生（蠻正的）親上政論節目打臉

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