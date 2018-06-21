2026年前 這5大行業恐爆失業潮

隨著科技發展，許多行業終將被智能機器人所取代 (示意圖／本報資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

隨著科技的進步，機器人的應用也越來越廣泛，不少行業也都面臨被取代的危機。美國勞工部就指出，從2016年開始到2016年，這10年間將會有5個行業漸漸被機器人取代，其中就包含了郵局人員。

根據《TVBS》報導，美國勞工部勞動統計局（Bureau of Labor Statistics）表示，在2016到2026年，行政助理、機器操作裝配員、郵政服務員以及銀行出納員和收銀員將是最危險的。根據美國勞統局統計，「行政助理」會是衝擊最大的職業，預估將減少32萬1200個工作機會，畢竟科技能簡化行政工作流程，還能大幅提升效率。

「機器操作裝配員」將是第二大受衝擊行業，預估少掉14.5萬的職缺，許多智慧機器人與3D列印可以更好的取代這些勞力。

「郵政服務員」排在「機器操作裝配員」之後，將少掉6.5萬個職缺，處理信件、分類這類瑣碎且繁重的工作，對於機器來說完全不是問題。

「銀行出納員」與「收銀員」分別為列四、五名，隨著智慧手機與網路的發展，許多民眾在操作銀行業務時，都直接使用APP與網路銀行處理，不會特地跑銀行一趟，自然而然現場人力需求就不再那麼大，將少掉4萬1800個職缺；收銀員則是因為網購的發達，實體店面將會持續縮水，店面收銀員自然也收到衝擊，預估會少3萬600職缺。

(中時電子報)

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