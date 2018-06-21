陳鎮川盼阿妹金曲全奪下 艾怡良打趣：我想頒雙歌后

徐佳瑩、艾怡良出席中華音樂人交流協會「2017年度十大專輯暨十大單曲」頒獎典禮。（中華音樂人交流協會提供）

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徐佳瑩（Lala）、宋念宇（小宇）、艾怡良、陳鎮川等人，20日出席中華音樂人交流協會「2017年度十大專輯暨十大單曲」頒獎典禮。張惠妹（阿妹）以《偷故事的人》得「2017年度十大專輯獎」，但她有工作，無法到場領獎，由經紀人陳鎮川代領，而爆出曾擔任金曲獎評審的袁永興在私人臉書，評論「張惠妹這次有嚴重失誤」，則誇徐佳瑩「這張錄音把聲線美感的動態處理的漂亮極了」，被截圖PO在PTT張惠妹板上，遭指出疑似外洩名單。

對此，陳鎮川表示，「音樂作品被公開、聆聽，都會有主觀評價，有什麼明確的可以指正，有機會碰得到會想問他（袁永興），又不是不認識。」是否會擔心新聞而影響金曲獎？他說：「我覺得還好，阿妹很專心做完這張，尊重評審耳朵，只有一個我個人希望，大家覺得阿妹引導流行，不要給她世代交替的這個看法。」

阿妹以《偷故事的人》獲得金曲6項提名，陳鎮川透露阿妹歷年得獎運並不好，希望今年可以奪下全部的獎項，「因為很在意金曲」。而艾怡良近期成為阿妹的同門師妹，身為上屆歌后，她透露本屆歌后最看好徐佳瑩（Lala），「跟Lala認識最久，私心給Lala金曲歌后」，不過她屆時在典禮當天，將頒出「最佳國語女歌手」，她打趣說：「很希望頒一個雙歌后（阿妹、lala）！」

(中時 )

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