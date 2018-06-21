饒舌歌手身著「人帥T」為好友廖人帥金曲加持

2018年06月21日 01:40 中時 許雅淳

呂士軒出席中華音樂人交流協會「2017年度十大專輯暨十大單曲」頒獎典禮。（基械貓音樂提供）

饒舌歌手呂士軒在發行個人專輯之前，就已和阿達合作的〈打我啊笨蛋〉、J.Sheon〈啵啦〉等，2017年還參與製作了NIKE AF 1的明星陣容單曲及MV〈走到飛〉 。他的個人專輯在2017年底發行。〈孬種走了〉誠實寫出了自己關於過去的害怕，和提倡「沒有人生下來就該是勇敢的」，引起網友們極大共鳴。

這次音樂人交流協會公布的獲獎名單，其中年度十大單曲也包括了由呂士軒製作、演唱以及包辦該曲mv導演的單曲，〈走到飛〉 ，此單曲集結了台灣時下受歡迎的多位饒舌歌手（ØZI、Julia Wu、熊仔、B.C.W、Barry和大支）創造出新的饒舌一大熱潮。

他的好友廖人帥，私下時常和同樣為身兼導演的呂士軒聊天分享拍片經驗，一次聊天機會，兩人突然興起打賭是否敢以個人大頭照做成T-Shirt，沒想到一向奇招百出的廖人帥真的做出自己的大頭照T-Shirt獨家送給呂士軒，呂士軒則興奮表示，「這次廖人帥入圍金曲獎項，他一定穿著大導演的頭像出席活動，為他的獲獎加持。」而這次的音樂人交流協會頒獎典禮中，獲得十大單曲的呂士軒也履行承諾，特別穿上了他獨家擁有的「人帥T」出席領獎，代表著自己對好友的支持。

(中時 )