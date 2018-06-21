世足》柯斯塔幸運進球 西班牙勝伊朗開張

2018年06月21日 04:06 中時電子報 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

2018俄羅斯世足賽B組小組賽21日凌晨進行西班牙對戰伊朗，西班牙狄亞哥柯斯塔在下半場第54分鐘站在伊朗門前「被動」踢進1球，這記離奇的進球是狄亞哥柯斯塔個人的第3球，西班牙也以1：0打敗伊朗，創下連22場比賽不敗紀錄。

上一場因摩洛哥出現「烏龍球」而獲勝的伊朗不再有好球運，不僅出現球員踢球到對手腳上再反彈進球門而失球、自己球員好不容易在門前踢進1球，卻被VAR判定越位不算，變成本屆首顆被VAR認定無效的進球。

目前B組戰績是葡萄牙與西班牙都是1勝1和、積分4分，並列領先；伊朗1勝1敗、積分3分、摩洛哥2敗無積分，摩洛哥已遭淘汰。

伊朗與西班牙都是排出「4-2-3-1」的布陣，伊朗總教練奎羅斯以犧牲中場為代價，換來更多的後衛與前鋒，因為伊朗需要更強的守備能力，圍堵西班牙的攻勢。

因此，伊朗臨場表現更像「鐵桶陣」，伊朗一開賽大部分固守在後場，甚至守在30碼附近、也就是禁區前後滿場飛舞，讓西班牙左右兩邊持續猛攻也難以突破。

開賽第25分鐘西班牙大衛席爾瓦一記自由球攻門，被守門員牢牢接住；他在上半場傷停補時也有1次禁區抽腿勁射，還是被伊朗門將貝蘭瓦擋下來；西班牙這種攻門不順的畫面彌漫整個上半場。

上半場西班牙占有73％控球時間、並有10次射門機會、伊朗只有2次；下半場西班牙改採遠射破解伊朗防線，比賽第54分鐘西班牙狄亞哥斯塔在門前想要接應隊友的傳球，剛好伊朗後衛雷札伊安鏟球碰到他的腳再彈入球門，算是柯斯塔的進球。

伊朗一度將比分扳平，但裁判判定越位在先、進球不算。（路透）

這記「準烏龍球」讓西班牙取得1：0領先，伊朗心急了，馬上改變戰術積極搶攻，比賽第62分鐘，伊朗中場艾薩托拉希在西班牙門前起腳破門，可惜被裁判認定越位，透過VAR檢視確定，這是本屆世足賽第1次被沒收的進球。

西班牙隊在過去的21場比賽中保持不敗，21日再將紀錄推向連22場，這是國際足球賽史上最長的不敗紀錄，最可貴的是這些比賽都有進球。

(中時電子報)