夏至到！今鋒面南移！高屏大雨特報、北部宜花防午後雷雨

2018年06月21日 05:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今（21日）是二十四節氣的「夏至」，代表夏天正式來臨，然雨勢尚未停！受到西南風影響、鋒面南移，今天台灣西半部、東南部地區仍有豪、大雨機率發生，今早氣象局也針對高雄、屏東發布大雨特報，金門則是發布豪雨特報。至於其他則是多雲到晴，然北部宜花慎防防午後雷雨。

今（21日）早氣象局針對高雄、屏東發布大雨特報，金門則是發布豪雨特報。（圖取自氣象局網頁）

西南氣流續發威，外出最好帶把傘！今日是二十四節氣的「夏至」，陽光直射北回歸線23.5度，也是整年北半球日照最長一天。然受到鋒面南移至台灣北部海面及西南風影響，台灣西半部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；南部地區有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部較大雨勢。

氣溫方面，不下雨時仍悶熱，北部高上看34度；其他地方則受到降雨影響，高溫在29～31度之間。

預估這波不穩定天氣持續到週五（22日），週五西南風才會逐漸減弱，週六（23日）起則太平洋高壓逐漸增強，台灣附近將恢復高溫炎熱天氣。

另今日受西南風影響，台灣東南部海面平均風力6至7級，雷雨區最大陣風10級；臺灣北部海面（含釣魚台海面）、台灣東北部海面及臺灣海峽平均風力可達6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請特別注意。

至於民眾關心的空氣品質方面，今天北部及馬祖地區為「普通」等級，其餘各地為「良好」等級。

(中時電子報)