夏至到！今鋒面南移！高屏大雨特報、北部宜花防午後雷雨

受到西南風影響、鋒面南移今（21日）台灣西半部、東南部地區仍有豪、大雨機率發生。（本報系資料照）

友善列印
中時電子報
／整理報導

今（21日）是二十四節氣的「夏至」，代表夏天正式來臨，然雨勢尚未停！受到西南風影響、鋒面南移，今天台灣西半部、東南部地區仍有豪、大雨機率發生，今早氣象局也針對高雄、屏東發布大雨特報，金門則是發布豪雨特報。至於其他則是多雲到晴，然北部宜花慎防防午後雷雨。

今（21日）早氣象局針對高雄、屏東發布大雨特報，金門則是發布豪雨特報。（圖取自氣象局網頁）

西南氣流續發威，外出最好帶把傘！今日是二十四節氣的「夏至」，陽光直射北回歸線23.5度，也是整年北半球日照最長一天。然受到鋒面南移至台灣北部海面及西南風影響，台灣西半部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；南部地區有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部較大雨勢。

氣溫方面，不下雨時仍悶熱，北部高上看34度；其他地方則受到降雨影響，高溫在29～31度之間。

預估這波不穩定天氣持續到週五（22日），週五西南風才會逐漸減弱，週六（23日）起則太平洋高壓逐漸增強，台灣附近將恢復高溫炎熱天氣。

另今日受西南風影響，台灣東南部海面平均風力6至7級，雷雨區最大陣風10級；臺灣北部海面（含釣魚台海面）、台灣東北部海面及臺灣海峽平均風力可達6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請特別注意。

至於民眾關心的空氣品質方面，今天北部及馬祖地區為「普通」等級，其餘各地為「良好」等級。

(中時電子報)

氣溫方面，今（21日）北部及東半部稍嫌悶熱，高溫在32度至34度。（圖取自氣象局網頁）
2026年前 這5大行業恐爆失業潮 凌晨01：09台中規模4.2地震！最…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。