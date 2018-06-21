南台豪雨莫輕忽！南投國姓柑林河護岸崩塌搶修中

國姓鄉烏溪柑林河段護岸邊坡搶修。（水利署提供）

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中時電子報
／整理報導

受西南氣流及鋒面影響，這幾天南台灣大雨下不停，各地也有災情傳出。面對0619豪雨來襲，水利署及所屬第五、六、七河川局與南區水資源局於當(19)日12時10分應變小組開設，並下午17時即啟動二級開設，並積極與各地方政府保持密切聯繫，在災情發生時能即刻進行搶(修)險工作。

截至20日下午4時為止，計有26處積淹尚未退水。南投縣國姓鄉烏溪柑林河段護岸邊坡崩塌災情，主管機關南投縣政府刻正進行搶修險中，第三河川局已協助於現場設置阻隔設施，避免人員靠近；公所亦已疏散啟動安置計畫，以確保人員安全。目前河川水位二級警戒僅有二仁溪崇德橋、南雄橋、39號二仁溪橋及阿公店溪聖森橋。另外，第四、七河川局亦支援屏東縣林邊鄉公所20部抽水機，加速排除積淹。

水利署表示，此次豪雨沖刷對南投縣國姓鄉烏溪柑林河段護岸邊坡產生崩塌，水利署第三河局在發生災情後，即刻至現場設置阻隔設施，避免人員靠近，國姓鄉公所亦同步疏散居民並啟動相關安置計畫。經三河局初步了解後，護岸上半部先以帆布全面覆蓋崩塌裸露點，避免雨水致土壤水壓過大而擴大災情，並加強監看。後續退水後第三河川局將協助主管之縣政府、水保局等提報相關計畫辦理改善。

此次豪雨，造成嘉義、台南仁德、高雄、屏東林邊、枋寮等地多處積淹水事件，水利署統計，截至今日16時為止，曾積淹水共計59處，目前已退水33處，上未退水26處(臺南市23處、高雄市3處)，目前水利署第四、七河局合計支援20部抽水機分別在水月軒1部、筏子路溝1部、親林運動公園1部、放索溝抽水站1部、八甲頭支線5部、林邊抽水站8部、A幹線抽水站3部，協助屏東縣排除積淹水情形。

水利署也提醒民眾於豪雨期間應盡量減少外出及遠離河道行水區，以避免發生危險。相關防災避災訊息，民眾可透過水利署水情 App、防災資訊服務網，及濁水溪流域水情中心網站等防災避災工具掌握即時資訊，以減少生命財產損失。

(中時電子報)

水利署 官網
防災資訊服務網
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